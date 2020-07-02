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Siirt'te PKK'lı teröristlerce kayalıklar arasına gizlenmiş havan mühimmatı imha edildi

İhlas Haber Ajansı

Siirt’in Baykan ilçesi Kasımlı köyü kırsalında düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK mensuplarınca kayalıklar arasına gizlenmiş vaziyette bir adet havan mühimmatı ile yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen patlamamış havan kontrollü bir şekilde imha edildi.

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Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, "İcra edilen operasyon kapsamında 1 Temmuzda saat 14.00 itibariyle yapılan arama-tarama faaliyeti sonucu dere yatağında kayalıklar arasına gizlenmiş vaziyette bölücü terör örgütü mensuplarına ait bir havan mühimmatı ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla delil niteliği taşımayan malzemeler olay yerinde imha edilmiş" denildi.

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