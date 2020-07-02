7 yaşındaki kayıp Yusuf Gurubi’nin cansız bedeni bulundu

ESKİŞEHİR’de 3 gündür kayıp olan 7 yaşındaki Irak uyruklu Yusuf Gurubi’nin sulama kanalında cesedi bulundu.

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Eskişehir'de evlerinin önünde oynarken kaybolan 10 yaşındaki Irak uyruklu çocuğun bulunması için polis, jandarma ve AFAD ekipleriyle insansız hava araçlarının yanı sıra iz köpeklerinin de katıldığı arama çalışması sürerken acı haber bugün geldi.

Sulama kanalında cesedi bulundu

3 gündür kayıp olan 7 yaşındaki Irak uyruklu Yusuf Gurubi’nin sulama kanalında cesedi bulundu. Çocuğun cansız bedenine, kaybolduğu yere yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Sütlüce Mahallesi'nden geçen DSİ'ye ait sulama kanalında ulaşıldı.

Otopsi yapılacak

Kaybolmasının ardından yaklaşık 41 saat sonra bulunan çocuğun cesedi, dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldıktan sonra otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

''Annemle birlikte parka gitmek için çıkmıştı''

Yusuf Gurubi'nin ablası Yasemin Gurubi (19), gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinin annesi ile parka gitmek için evden ayrıldığını belirterek, şunları söylemişti: "Annemle birlikte parka gitmek için çıkmıştı. Ondan sonra annemin elini bırakıp bir anda koşmaya başladı. Dükkana gider diye düşünüyorduk ama hiçbir yere gitmemiş, bulamadık. Çocuklar görmüş, kameralara görüntüsü yansımış.

''Otizmli olduğu için tek başına gezemez''

Otizmli olduğu için yerinde durmuyor. O yüzden dün akşamdan şimdiye kadar bulamadık. Hep annemlerin yanında olurdu. Otizmli olduğu için tek başına gezemez. Zaten, 10 yaşında bir çocuk tek başına gezemez. Şimdi ne olduğu belli değil."

Olayın geçmişi

Eskişehir'de 30 Haziran Salı günü, Şirintepe Mahallesi Kardeş Sokağı'ndaki evlerinin önünde oynayan otizmli Yusuf Gurubi'den haber alamayan yakınları polise kayıp ihbarında bulunmuştu.

İhbar üzerine kent genelinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şirintepe, Uluönder, Çamlıca, Ertuğrulgazi, Sütlüce mahallelerindeki park ve bahçelerinin yanı sıra metruk evlerde arama yapmıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli kurbağa adamlar ise DSİ'ye ait sulama kanallarında geniş çaplı arama başlatmıştı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nden geçen DSİ'ye ait sulama kanalında dün yürütülen çalışmalara bazı kurum ve kuruluşlardan arama kurtarma ekipleri de katılmıştı. Arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle akşam saatlerinde ara verilmişti.