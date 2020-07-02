Ali Koç'tan Mesut Özil sorusuna Acun'lu yanıt! En çok üzüldüğü maç bakın hangisi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'in transferinin gündemlerinde olup olmadığına ilişkin soruya cevap verdi. Ali Koç'un 'En çok üzüldüğünüz maç hangisi'' sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti.

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli ekibin önümüzdeki sezon planlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

''Mesut Özil'i Acun çıkardı galiba"

Habertürk televizyonunda "Türkiye'nin Nabzı" programına katılan Koç, Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in transfer gündemlerinde olup olmadığına ilişkin soruya şu yanıtı verdi: Mesut Özil'i Acun çıkardı galiba, ona sormak lazım. Bizim paramız yetmez. Çok iyi bir Fenerbahçeli ise, sembolik bir rakama gelecekse o zaman bakarız. Yanılmıyorsam 12 milyon euro alıyor. Hadi indirim yaptı, 4 aldı. Bu paralar Türkiye'de yok artık."

Aziz Yıldırım'la en son ne zaman görüştü?

Aziz Yıldırım'la uzun zamandır görüşmediklerini belirten Koç, ''Başkanımız Aziz Yıldırım'la en son 2 Haziran 2018'de merhabalaştık. Ertesi gün seçimdi, konuşmadık. Ondan beri bir daha görmedim. Cenazede uzaktan gördüm. Basketbol takımının şampiyonluk maçına davet ettik. Can Bartu'nun cenazesine davet ettik." dedi.

''Biz bunu anlatamadık alakamız yok diye''

Siyasetle uzaktan yakından ilgilerinin olmadığını ifade eden Ali Koç, ''Bizi siyasete çekmeye çalışıyorlar. Bir olay anlatayım. Polisler geldi stadımıza. Her şey güzel olacak pankartı var, indirin dendi. O pankart 21 maçtır orada. Biz bunu anlatamadık alakamız yok diye." dedi.

''Bu Türk futbolu için utanç verici bir karardır''

Ahmet Ağaoğlu'nun sahaya dalıp terör estirmesine rağmen 15 gün ceza almasıyla ilgili konuşan Koç, ''Benim ve Semih Bey'in, federasyonu hiç ilgilendirmeyen bir olayla ilgili nasıl cezalandırıldığımızı gördünüz. Geçen maçta neler yaşandı gördünüz. Fiziksel saldırı, hakaret, küfür, sahaya inme oldu. Ali Koç, bunları yapsa ne olurdu? Giyotin mi seçerlerdi, ip mi? Federasyona bir laf söylemek ağır suç. Yöneticiler tekme tokat birbirine girsin, küfür kıyamet, sahaya dalalım. Komik bunlar! Bu Türk futbolu için utanç verici bir karardır!" ifadelerini kullandı.

SORU CEVAP

Soru: Sizi en çok üzen maç hangisi?



Ali Koç: Galatasaray'a yenildiğimiz hafta zor bir haftaydı. O maç olabilir.

Soru: Aykut Kocaman kalsaydı Fenerbahçe bu kadar kötü bir sezon geçirmezdi şeklinde yorumlar var.



Ali Koç: Hesaplamak mümkün değil ama olabilir.

Soru: Siyasete girmeyi düşünüyor musunuz?



Ali Koç: Siyasete asla girmeyi düşünmüyorum. Belediye encümeni bile olmam.



Didem Arslan Yılmaz: Siz, şu an zaten Fenerbahçe Cumhuriyeti'ni yönetiyorsunuz.