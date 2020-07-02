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Standart altında ani yükseliş! İşte son durum

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 392 bin 500 liraya yükseldi.

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Altın piyasasında, en düşük 390 bin lira, en yüksek 394 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,64 artışla 392 bin 500 liradan tamamladı.

İşlem miktarı 

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 95 milyon 248 bin 297,19 lira, işlem miktarı ise 2.831,69 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 108 milyon 728 bin 221,16 lira oldu.

En fazla işlem gerçekleştiren kurumlar

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

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