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Serie A'da gol yağmuru Inter farklı kazandı

Serie A'da Inter şampiyonluk yolunda 8 puan ilerisindeki Juventus'un takibini sürdürdü. Konuk ettiği Brescia'yı 6-0'lık skorla geçen Inter, puanını 64'e yükseltti.

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Inter'in gollerini 5. dakikada Young, 20. dakikada Sanchez penaltıdan, 45. dakikada D'Ambrosio, 52. dakikada Gagliardini, 83. dakikada Eriksen ve 88. dakikada Candreva kaydetti.

Bu sonuçla Inter, 64 puanla 3. sıradaki yerini korurken lider Juventus ile arasındaki 8 puanlık farkın açılmasına izin vermedi. 18 puanla ligin dibinde bulunan Brescia ise bu sezonki 19. yenilgisini aldı. Bugünün diğer maçları da Bologna-Cagliari: 1-1, Hellas Verona-Parma: 3-2, Lecce-Sampdoria: 1-2 şeklinde sonuçlandı.

Ligin 29. haftası bugün oynanacak Atalanta-Napoli ve Roma-Udinese mücadeleleriyle tamamlanacak.

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