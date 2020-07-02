Trezeguet'nin Fenerbahçe'ye gelmesi için şartlı izin

İngiliz kulübü Aston Villa, Mahmoud Trezeguet ile yapılan görüşmede ligde kalma mücadelesi verdiklerini hatırlatarak, 26 Temmuz’daki son hafta maçlarını beklemesini şart koştu.

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Transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüten Fenerbahçe’de, Mahmoud Trezeguet adı gündeme gelmeye başladı.

Sezon başında Kasımpaşa’dan Aston Villa’ya geçen Mısırlı futbolcu, Türkiye’ye dönmek istiyor. Ancak Aston Villa transfer haberleri sonrası Trezeguet için net bir tavır koydu.

“26 Temmuz’da ligin son haftasını bekle”

Milliyet'te yer alan habere göre; İngiliz kulübü, Premier Lig’de ‘kümede kalma’ mücadelesi verdiklerini 25 yaşındaki yıldıza anımsatarak, “26 Temmuz’da ligin son haftasını bekle” uyarısında bulundu.

Satın alma opsiyonlu

Şu an 32. haftası tamamlanan Premier Lig’de 17. sırada olan ve bitime 6 hafta kala küme düşmenin güçlü adaylarından olan Aston Villa, eğer ligde kalamazlarsa Trezeguet’ye transfer görüşmeleri için izin verecek.

Süper Lig’e dönmek fikrine sıcak bakıyor

2023’e kadar Ada kulübüyle sözleşmesi olan deneyimli yıldız, Fenerbahçe başta olmak üzere Süper Lig’e dönmek fikrine sıcak bakıyor. Championship’te oynamak istemeyen yıldız oyuncu için Aston Villa satın alma opsiyonlu kiralık teklifini uygun görüyor.

11 milyon euroya gitti

Sezon başında Kasımpaşa’dan Aston Villa’ya tam 11 milyon euroya transfer olan Mahmoud Trezeguet, istediği performansı sergileyemedi.35 resmi maçta oynayan Mısırlı kanat oyuncusu 4 gol attı, 3 asist yaptı.

3 gol ve 2 asistle oynadı

Premier Lig’de de 32 haftanın 28’inde süre alan 25 yaşındaki Trezeguet, 3 gol ve 2 asistle oynadı. Pandemi sonrası yeniden başlayan ligde 4 haftada 3 kez yedek kalan Trezeguet sadece 1 kez ilk 11’de şans buldu.