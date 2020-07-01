Ali Koç: Ben hiçbir zaman şampiyonluk vadetmedim

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Teknik direktörden transfere kadar çok sayıda konuya değinen Ali Koç, takımın önemli isimlerinden Emre Belözoğlu ve Vedat Muriç'in geleceğiyle ilgili de konuştu.

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Ali Koç'un ''Ben hiçbir zaman şampiyonluk vadetmedim. Bu bir dönüşüm projesidir dedim." ifadesini kullanması da dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğündeki Türkiye'nin Nabzı Özel programında gazeteciler Serdar Ali Çelikler ve İbrahim Yıldız'ın sorularını yanıtladı.

İşte Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

Sportif açıdan baktığımızda son iki senede nispeten güzel işler oldu. Masa tenisi, kürek, yüzme, boksta Türkiye şampiyonlukları, madalyalar, rekorlar. Kadın basketbol takımımız bütün kupaları aldı. Bunla beraber erkek voleybolda geçen sene şampiyon olduk, bu sene de liderdik, ligler iptal oldu. Kadın voleybol çok kuvvetli. Hem finansal açıdan ciddi rakipleriyle mücadele etti. Bunları yaşarken en önemli oyuncularımızın sakatlığına rağmen mücadele ettik.

Erkek basketbolda Türkiye kupaları aldık. Euroleague'de rekorlar kırarak Final-Four'a kaldık. İnanılmaz sakatlıklar oldu. Hocamız 'Ben hayatta böyle bir şeye ilk kez rastlıyorum' dedi. Ne yazık ki şansımız yaver gitmedi. Euroleague'de garip bir fikstürümüz vardı. Geçen seneden kalan sakatlıklar devam ediyordu. Buna rağmen çok sıkıntılı dönem geçirdik, çıkışa başlamıştık.

Bireysel sporlara bakarsanız olimpiyatlara en yüksek oyuncuyu Fenerbahçe yolladı. Burada iyi şeyler oldu. Belki yeterince anlatmadık.

"2. yarının 2. haftasına kadar favori bizdik"

Futbolda ilk sezon başımıza ne gelirse geldi. Hedeflerimizden uzak kaldık. İkinci sezona iyi başladık. İkinci yarının ikinci haftasına kadar. O hafta bahis şirketlerinin en favori adayı bizdik. Aynı oyuncular, aynı takım 7 haftada 21 puan kaybettik, yarışın dışında kaldık. Bunun nedenleri var. Bizden kaynaklı nedenler, eskiden gelen nedenler, bizim dışımızda nedenler. Bizden kaynaklananlar futbolcu tercihleri, takım ruhunu yansıtamamak. Esas karakter işler kötü giderken ortaya çıkar. Bu dönem ciddi sıkıntılar yaşadık. Geçmişten kalan finansal konular... Finansal Fair Play'ın alanımızı daraltmaları.

"Hakem hatalarından sıkıntılar çektik"

Bizim dışımızdaki nedenler, hakem hatalarından Fenerbahçe büyük sıkıntılar çekti. Bunların hepsini detaylı anlattım. Bizler aramızda, arkadaşlarımızla objektif şekilde, cesur şekilde, şeffaf şekilde nerede nasıl yanlış yaptık, nerede neyi yapabilirdik gözden geçirdik.

"En büyük hayalim..."

Altyapı konusunda futbol tarafında arzuladığımız derecede sağlayamadığımız olduysa da kulübe katkı sağlayacak, meyve verecek sporcularımız yetişiyor. Bugün ıstakoz bile 5 senede yetişiyor. En büyük hayalim, gerekli izinleri alabilirsek Fenerbahçe Spor Kulübü'nün A takımı ile altyapının aynı tesiste olması. Altyapının birebir A takımın kullandığı teknolojinin kullanacağı, benzer sağlık hizmetleri yaklaşımına ulaşabileceği. Bununla beraber hamlelerimiz meyve verebilirse önümüzdeki seçim dönemine hazır olmasa dahi bir projemiz var. Bununla ilgili finansman sağlayacak iş adamlarımız da var. Ben öyle bir şey vereyim ki babamın, dedemin ismini yaşatayım projesi bu.

"Şampiyonluk vadetmedim, bu bir dönüşüm projesi" Ben hiçbir zaman şampiyonluk vadetmedim. Bu bir dönüşüm projesidir. Sistem bir geceden diğer geceye yerleşmiyor. Her türlü dönüşüm ve değişimin sisli dönemleri vardır. Biz bu sisli dönemden geçiyoruz

"Cocu bizde tutmadı"

Belki Cocu çok büyük teknik direktör olacak ama bizde tutmadı. Sportif direktör tutmadı. Birçok oyuncu getirdik, camiada büyük ses getirdi. Bizde performans sergileyemediler.

"Bir teknik direktörle anlaştık"

Biz her şeyle tenkit ediliyoruz. Türk spor tarihinde hiçbir başkan bu kadar. Sadece Fenerbahçe Başkanlığı değil. İki tür hoca vardır, tecrübeli, olgun, belli marka olmuş, sizin hikayenizi satın alacak. Veya genç hoca dinamik, başarıya aç, kariyer merdivenlerini çıkmak isteyen, Fenerbahçe'yi kariyer olarak görecek. İki tip hoca ile görüşmemiz oldu. Ama bir de ülkenin, finansal gerçekleri var. Bizim belirlediğimiz alternatifler pandemi sürecinde gelebilecek alternatifler değildi. Birine odaklandık, doğrudur. Sezon bitince açıklayacağız. Ligler biter bitmez açıklayacağız. Fenerbahçe taraftarı beğenir, beğenmez, uygun bulur bulmaz.

Emre Belözoğlu önemli

O detaya girmeyelim. Emre Belözoğlu önemli. Ciddi uluslararası bağlantıları var. Müthiş bir Fenerbahçe aidiyet duygusu var, lider. Emre zeki, çok çalışkan, artılarını sayıyorum, eksilerini saymıyorum. Fenerbahçe'nin hayatında önemli bir hoca olacaktır.

Vedat Muriç gidecek mi?

İlgilenenler var. Ben gitmesini istemiyorum. O da çok karakterli bir oyuncu. Ama ben kupa kaldırmadan gitmesini istemem. Aldığınız malzeme var, geliştirmek, üste koymak, meyve vermesini sağlamak. Bu bir iki senede olacak iş değil.

Kaynak: Habertürk