TFF 1. Lig'de Adanaspor'un küme düşmesi kesinleşti

TFF 1. Lig'de Eskişehirspor'un ardından küme düşmesi kesinleşen ikinci takım Adanaspor oldu. Boluspor'un Hatayspor karşısındaki galibiyeti ve puanını 30 yapması ile birlikte 17. sırada yer alan 20 puanlı Adanaspor'un bitime üç hafta kala bir alt lige düşmesi kesinleşti.

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TFF 1. Lig'de hem zirve yarışını hem de kümede kalma yarışını ilgilendiren karşılaşmada Boluspor sahasında Hatayspor'u konuk etti.

Lider Hatayspor deplasmanda ateş hattından uzaklaşmak isteyen Boluspor'a 1-0 kaybetti. Ev sahibi ekibin tek golünü 47'de Mustafa Eskihellaç atarken; bu gol aynı zamanda maçın da sonucunu belirledi.

Ligin bitimine 3 hafta kala puanını 30'a çıkaran Boluspor, 21 puanlı Adanaspor'u küme düşürdü. Bu sonucun ardından Adanaspor, Eskişehirspor'un ardından TFF 1. Lig'e veda eden ikinci takım oldu.