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Erdoğan'ın koronavirüs salgını sonrası ilk yurt dışı ziyareti Katar'a

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Katar'a ziyaret gerçekleştirecek. Bu Erdoğan'ın koronavirüs salgını sonrası ilk yurt dışı ziyareti olmuş olacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını sonrasında ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştiriyor...

Koronavirüs vakaları, Türkiye'de görülmeden önce 9 Mart'ta Belçika'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın sürpriz bir ziyaret gerçekleştirecek.

Erdoğan yarın Katar'a gidecek.

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