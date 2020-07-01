Erdoğan'ın koronavirüs salgını sonrası ilk yurt dışı ziyareti Katar'a
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Katar'a ziyaret gerçekleştirecek. Bu Erdoğan'ın koronavirüs salgını sonrası ilk yurt dışı ziyareti olmuş olacak.Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını sonrasında ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştiriyor...
Koronavirüs vakaları, Türkiye'de görülmeden önce 9 Mart'ta Belçika'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın sürpriz bir ziyaret gerçekleştirecek.
Erdoğan yarın Katar'a gidecek.