Benzin, motorin ve LPG'ye zam! Araç sahipleri dikkat
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 11, motorine 10 kuruş, LPG'ye ise 32 kuruş zam yapılacak.Abone ol
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 11 kuruş motorinin ise 10 kuruş, LPG'ye ise32 kuruş zam yapıldı.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni fiyatlar
- Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,17 liradan 6,28 liraya, Ankara'da 6,22 liradan 6,33 liraya, İzmir'de ise 6,23 liradan 6,34 liraya yükselecek.
- Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 5,72 liradan 5,82 liraya, Ankara'da 5,77 liradan 5,87 liraya ve İzmir'de 5,80 liradan 5,90 liraya yükselecek.
- LPG'nin litresi İstanbul'da 3,56 liradan satılan 3,88 liraya, Ankara'da 3,58 liradan 3,90 liraya, İzmir'de 3,50 liradan 3,82 liraya çıkacak.
Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.