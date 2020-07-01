Benzin, motorin ve LPG'ye zam! Araç sahipleri dikkat

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 11, motorine 10 kuruş, LPG'ye ise 32 kuruş zam yapılacak.

Abone ol

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 11 kuruş motorinin ise 10 kuruş, LPG'ye ise32 kuruş zam yapıldı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni fiyatlar

- Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,17 liradan 6,28 liraya, Ankara'da 6,22 liradan 6,33 liraya, İzmir'de ise 6,23 liradan 6,34 liraya yükselecek.

- Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 5,72 liradan 5,82 liraya, Ankara'da 5,77 liradan 5,87 liraya ve İzmir'de 5,80 liradan 5,90 liraya yükselecek.

- LPG'nin litresi İstanbul'da 3,56 liradan satılan 3,88 liraya, Ankara'da 3,58 liradan 3,90 liraya, İzmir'de 3,50 liradan 3,82 liraya çıkacak.