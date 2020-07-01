BIST 115.742
DOLAR 6,85
EURO 7,72
ALTIN 390,05
HABER /  EKONOMİ
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

Benzin, motorin ve LPG'ye zam! Araç sahipleri dikkat

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 11, motorine 10 kuruş, LPG'ye ise 32 kuruş zam yapılacak.

Abone ol

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 11 kuruş motorinin ise 10 kuruş, LPG'ye ise32 kuruş zam yapıldı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni fiyatlar

- Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,17 liradan 6,28 liraya, Ankara'da 6,22 liradan 6,33 liraya, İzmir'de ise 6,23 liradan 6,34 liraya yükselecek.

- Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 5,72 liradan 5,82 liraya, Ankara'da 5,77 liradan 5,87 liraya ve İzmir'de 5,80 liradan 5,90 liraya yükselecek.

- LPG'nin litresi İstanbul'da 3,56 liradan satılan 3,88 liraya, Ankara'da 3,58 liradan 3,90 liraya, İzmir'de 3,50 liradan 3,82 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 2020 yılı MTV ödeme listesi! Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksit ödemeleri başladı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyayı kapatırız açıklaması olay oldu
Üçlü Astana Zirvesi sona erdi işte ortak açıklama
Esra Albayrak ve ailesine hakaret içerikli paylaşıma 11 gözaltı
İstanbul Valiliği Kurban Bayramı'nda alınacak tedbirleri açıkladı
Emre Kılınç'tan Emre Belözoğlu'na: Galatasaray'a söz verdim dönemem
Ali Babacan'ın Erdoğan'ın sosyal medya açıklamasına cevabı olay oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Suudi Arabistan'da KDV yüzde 5'ten 15'e çıktı
Kocaeli'de bir sokak karantinaya alındı
Samsun'da 21 yaşındaki eşinin kafasına sıkıp teslim oldu
Marketlerin açılış-kapanış saatleri kaç oldu? Dikkat çalışma saatleri değişti
Yasemin Hadivent yeğeni kimdir öldüren hastalığı neydi?
Kurbanlık fiyatları 2020 İstanbul-Ankara-İzmir belli oldu mu?
Yorumlar 1 yorum