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Suudi Arabistan'da KDV yüzde 5'ten 15'e çıktı

Suudi Arabistan'da ticari mal ve hizmet alımında uygulanan katma değer vergisi (KDV) yüzde 5'ten yüzde 15'e çıkarıldı.

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Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan'ın mayıs ayında açıkladığı KDV'deki artış, ülkenin ana gelir kaynağı petrol sektöründeki fiyatların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle düşüşe geçmesi sonucu uygulanmaya başladı.

Petrol sektöründeki yüzde 4,6'lık daralmanın sonucu olarak, Suudi Arabistan ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1 küçüldü.

Küresel üretimin neredeyse durmasına yol açan Kovid-19 salgını sebebiyle ham petrole olan talebin azalması sonucu ülkede petrol gelirlerinde tarihin en kötü ilk çeyrek rakamları kaydedildi.

Riyad yönetimi 2020 için öngörülen devlet harcamalarını 13,3 milyar dolara düşürdü. Ülke koronavirüs salgınından önce planlanan 220 milyar riyale (58.7 milyar dolar) ek olarak 100 milyar riyal (26.7 milyar dolar) daha borçlanacak.

Maliye Bakanı Cedan, 11 Mayıs'ta açıkladığı kemer sıkma önlemleri kapsamında 1 Temmuz'dan itibaren KDV'nin yüzde 15 olarak uygulanacağını bildirmişti.

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