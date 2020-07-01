BIST 115.641
DOLAR 6,85
EURO 7,70
ALTIN 391,44
HABER /  YEREL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

Burdur'da şüphelileri kovalarken yaralanan polis memuru şehit oldu

Anadolu Ajansı

BURDUR'da şüphelileri kovaladığı sırada düşerek başını kaldırıma çarpması sonucu yaralanan polis memuru Selcan Akbaş'ın, Burdur Valisi Ali Arslantaş tarafından şehit olduğu bildirildi.

Abone ol

Burdur Valisi Ali Arslantaş, yaptığı yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Selcan Akbaş'ın (27) kent merkezinde devriye görevini yerine getirirken kovaladığı kişilerden birinin tekme atması sonucu dengesini kaybederek düşüp yaralandığını belirtti.

Bugün Pınarbaşı Şehitliğine defnedilecek

Akbaş'ın tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 25 Haziran'da beyin ölümünün gerçekleştiğini aktaran Arslantaş, "Akbaş, yaşam destek ünitesine bağlıyken 1 Temmuz günü şehit olmuştur. Şehit polis memuru Selcan Akbaş'a Allah'tan rahmet, yakınları ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Şehidin cenazesi bugün Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Pınarbaşı Şehitliğine defnedilecek." ifadelerini kullandı.

Olay belirtilene göre şöyle gerçekleşmişti:

Polis memuru Selcan Akbaş, 15 Haziran'da Bahçelievler Mahallesi'ndeki Gençlik Parkı'nda şüpheli 2 kişiden sorgulama yapmak için kimliklerini istemiş, şüphelilerin kaçması üzerine arkalarından koşan Akbaş, kovaladığı kişilerden birinin tekme atması sonucu düşmüş ve başını kaldırım taşına çarparak ağır yaralanmıştı.

1 kişi tutuklanmıştı

Şüphelilerden M.Y, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, sulh ceza hakimliğine çıkarılan A.U. ise "memura görevini yaptırmamak" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklanmıştı. Polis memuru Akbaş ise Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Küçükçekmece Gölü kuş cenneti diye biliniyordu şimdi balık mezarı oldu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Esra Albayrak ve ailesine hakaret içerikli paylaşıma 11 gözaltı
İstanbul Valiliği Kurban Bayramı'nda alınacak tedbirleri açıkladı
Emre Kılınç'tan Emre Belözoğlu'na: Galatasaray'a söz verdim dönemem
Ali Babacan'ın Erdoğan'ın sosyal medya açıklamasına cevabı olay oldu
Kılıçdaroğlu'nun eşinden Esra Albayrak'a destek telefonu!
Vekaleten kurban kesim bedeli! Kızılay Başkanı açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
MTV ödeme tarihleri 2020 son gün ne zaman nasıl yapılır?
MTV ödeme tarihleri 2020 MTV 2. taksit ödeme son gün ne zaman?
BİM 2020 Kurbanlık fiyatları kaç para oldu büyükbaş/koç kurbanlık fiyatları
‘Futbolda şike kumpası’ davası yarına ertelendi
Galatasaray'dan Lemina'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Fransa, NATO'nun Doğu Akdeniz'deki operasyonundan çekildi
Yorumlar