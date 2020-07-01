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Kılıçdaroğlu'nun eşinden Esra Albayrak'a destek telefonu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, hakkında çirkin paylaşımlar yapılan Esra Albayrak'ı arayarak destek verdi.

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Yeni bebeğini kucağına alan Cumhurbaşkanı Erdoğanın kızı Esra Albayrak'a sosyal medyadan yapılan paylaşımlara kamuoyunun her kesiminden tepki gösteriliyor.

HDP'nin tutuklu eski Eş genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın destek açıklaması sonrası Selvi Kılıçdaroğlu da Bakan Albayrak'ın eşi Esra Albayrak'ı telefonla aradı.

Selvi Kılıçdaroğlu'nun Berat Albayrak ve Esra Albayrak'a hakaret içerikli paylaşım nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdiği belirtildi.

"Çirkin ifadeler sarf edilmesini kınıyorum"

Başak Demirtaş ise şu ifadeleri kullandı: Esra Albayrak'a yönelik çirkin ifadeler sarf edilmesini kınıyorum. Kadınlara yönelik bu saldırganlığa karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz. Esra Hanım'ın yeni çocuğunun doğumunu da tebrik ediyorum. Allah analı babalı büyütsün. Demokrasinin ve barışın olduğu bir ülkede yaşasın.

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