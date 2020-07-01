2020 yılı MTV ödeme listesi! Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksit ödemeleri başladı
İlk taksiti Ocak ayında ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ikinci taksit ödemeleri bugün başladı. Peki hangi araba için kaç lira ödenecek işte 2020 yılı MTV ödeme listesi.
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemeleri Temmuz ayı itibarıyla başlıyor. Tüm araç sahiplerinin bu ödemeleri yapması zorunlu.
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Ödemeler www.gib.gov.tr adresi üzerinden kredi kartlarıyla, vergi dairesi aracılığıyla yapılabilecek. İşte 2020 yılı Temmuz ayı MTV tutarları
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İşte MTV tutarları (01/01/2018 öncesi tescil)
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Otomobil
1-3 yaş
0-1300 cc aralığı
2020 Temmuz MTV’si: 482 lira
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