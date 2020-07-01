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Volkswagen, tüm yatırımları erteleme kararı verdi! Türkiye de dahil

Alman otomotiv devi Volkswagen, yeni yatırımlarının tamamın askıya alma kararı verdi. Volkswagen, Manisa'da da üretim yapmayı planlıyordu.

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Volkswagen'in Türkiye yatırımını iptal ettiği yönünde uluslararası basında yer alan haberlerin doğru olmadığı, Volkswagen'in salgın nedeniyle uluslararası yatırımlarında ertelemeye gittiği öğrenildi.

Konuya ilişkin Dünya’dan Mehmet Kaya’ya bilgi veren kaynaklar, açıklamadan önce Türkiye'ye bilgi verildiğini de belirtti.

Bütün yatırımlarını durdurdu

Volkswagen kurumsal iletişim yetkilileri ise “Salgın nedeniyle düşen talep sonrası Volkswagen bütün yatırımlarını durdurdu. Türkiye de buna dahil. Geleceğe yönelik olarak şu anda bir şey söylenemiyor. Türkiye'ye olan yatırım kararı durdurulmuştur” bilgisini verdi.

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