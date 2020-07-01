Erdek'in görevden alınan belediye başkanının yerine CHP'li isim geldi

Görevden alınan CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'nın yerine yine CHP'li bir isim seçildi. 9'a 6 oyla Eski Başkan Vekili Hasan Yapakçı belediye başkanı oldu.

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İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılan Eski Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'nın yerine Hasan Yapakçı seçildi.

Görevden uzaklaştırılan eski belediye başkanı Sarı'nın yerine Erdek Belediye Meclisinde seçim yapıldı.

Oylamada, 9'a 6 oyla Eski Başkan Vekili Hasan Yapakçı başkan seçildi.

Ne olmuştu?

Hüseyin Sarı, ilçede mülkiyeti belediyeye ait olan ve üzerinde benzinlik bulunan gayrimenkul için 'akaryakıt istasyonu yapılması ve intifa hakkı ihalesi' ile 'akaryakıt istasyonu kiralama ihalesine fesat karıştırma suçu kapsamında Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nce 1 yıl 15 gün hapis cezası almış ve bu karar Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin 20 Mayıs 2020 tarihli kararıyla onanmıştı.