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Kayınpeder kayınvalide yasa tasarısı! Kabul edilirse eşin ailesi de dahil olacak

'Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması'na ilişkin yasa teklifi gündeme oturdu. Yeni teklif kabul edilirse güvenlik soruşturmasına, kişinin eşi, çocukları ve birinci derece kan bağı olan akrabalarının yanı sıra “sıhri hısımları” yani, eşinin anne ve babası da dahil edilecek.

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İktidarla muhalefeti karşı karşıya getiren ve Anayasa Mahkemesi'nin iki kez iptal ettiği güvenlik soruşturması düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'na geliyor. 

Yeni tasarıyla memuriyete başlayacaklar ile askeri okul ve polis adayları için getirilen Güvenlik soruşturmasına kişinin eşi, çocukları ve birinci derece kan bağı olan akrabalarının yanı sıra ‘sıhri hısımları’ yani, eşinin anne ve babası da dahil edilecek. Tasarı TBMM İçişleri Komisyonu’nda AK Parti ve MHP oyları ile kabul edildi.

Tasarıya CHP kanadı ise itiraz ediyor. CHP İçişleri Komisyonu Üyesi ve Bursa Milletvekili Erkan Aydın, yasa teklifini Anayasa Mahkemesi’nin daha önce iptal ettiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

-“AK Parti’nin daha önce devlet memurları kanununda işe alım veya arşiv yönetmeliğinde, özellikle 15 Temmuz'dan sonra istediği gibi işe alıp istediği gibi göndermek için daha önce yaptığı bir yasa bu. Anayasa Mahkemesi bunu iptal etmişti. Burada bir çok yönden anayasaya aykırılık var. Fişleme var, arşivleme yönteminde işte anneanneden, dedeye kadar araştırma var, bu yapılan arşiv istihbaratların gizliliği ile ilgili sıkıntılar var, üçüncü kişilerle ilgili paylaşılmaması gereken sıkıntılar var.

Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz
Bunların hangi kriterlere göre yapılacağı hep yönetmelikle bakanlığa bırakılıyor. Yani kanunla yapılmıyor. Dolayısıyla kötü niyetlilerin eline geçtiğinde sevmediğini, işine gelmediğini FETÖ’cü diyecek gönderecek. Ya da muhalif gördüğünü, ya da fikrini beğenmediğini, siyasi görüşünü beğenmediğini gönderecek. Bu haliyle de geçerse de biz yine Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz.”

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