Düzce'de en çok ölüm sebepleri bakın neden oluyor

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere istinaden, Düzce'de en çok ölüm dolaşım sistemi hastalıklardan meydana geliyor.

Abone ol

Düzce ilinde 2019 yılında ölüm nedenleri incelendiğinde; 888 kişi dolaşım sistemi hastalıkları yüzünden hayatını kaybetti.

Diğer ölüm sebepleri ise işte şöyle oldu:

396 kişi iyi huylu ve kötü huylu tümörler, 340 kişi solunum sistemi hastalıkları, 113 kişi endokrin (iç salgı bezi), beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar, 103 kişi sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları, 92 kişi dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler, 336 kişi diğer nedenlerden kaynaklı ölümler olduğu görüldü.