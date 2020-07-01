Mehmetçik Suriye görevine gidiyor! Diyarbakır'dan 268 komando törenle uğurlandı
DİYARBAKIR’ın Silvan İlçe Komando Alay Komutanlığında görevli 268 Mehmetçik, Suriye görevi için Rasulayn’a doğru yola çıktı. Mehmetçikleri aileleri ve tüm Türkiye dualarla uğurladı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi operasyonlarına katılmak üzere Diyarbakır'dan 268 Mehmetçik 12 otobüs, 4 kamyon ve 1 Kobra-2 aracı ile Suriye'nin Rasulayn kentine doğru yola çıktı.
Mehmetçiklerin gidişi öncesi Silvan Komando Alay Komutanlığında tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda komando andı okundu.
Uğurlama törenine Silvan Kaymakamı Mehmet Uslu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ve Mehmetçiklerin aileleri katıldı.
"Mazlumların hakkını ve gözyaşını emanet almaya gidiyorsunuz"
Programda konuşan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, masumların hakkını ve gözyaşını emanet almaya gittiklerini söyledi. Erdem, "Enkazların altında hep siz vardınız, mesleğe başlarken ettiğiniz yeminle vatanı emanet aldınız. Burada Diyarbakır'ı Lice'yi, Kulp'u, Hani'yi emanet aldınız. Şimdi de yanı başımızdaki coğrafyada masumların hakkını ve göz yaşını emanet almaya gidiyorsunuz. Bu emaneti almaya hazırsınız. Kan ve gözyaşının sel olduğu coğrafyaya Allah’tan başka kimimiz var diyen masumlara yetiştik. İnşallah 6 ay sonra vazifesini hakkıyla yerine getirmiş bir birlik olarak sizler burada coşkuyla karşılayacağız" dedi.