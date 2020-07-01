Mehmetçik Suriye görevine gidiyor! Diyarbakır'dan 268 komando törenle uğurlandı

"Mazlumların hakkını ve gözyaşını emanet almaya gidiyorsunuz"

Programda konuşan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, masumların hakkını ve gözyaşını emanet almaya gittiklerini söyledi. Erdem, "Enkazların altında hep siz vardınız, mesleğe başlarken ettiğiniz yeminle vatanı emanet aldınız. Burada Diyarbakır'ı Lice'yi, Kulp'u, Hani'yi emanet aldınız. Şimdi de yanı başımızdaki coğrafyada masumların hakkını ve göz yaşını emanet almaya gidiyorsunuz. Bu emaneti almaya hazırsınız. Kan ve gözyaşının sel olduğu coğrafyaya Allah’tan başka kimimiz var diyen masumlara yetiştik. İnşallah 6 ay sonra vazifesini hakkıyla yerine getirmiş bir birlik olarak sizler burada coşkuyla karşılayacağız" dedi.