BIST 116.016
DOLAR 6,86
EURO 7,69
ALTIN 393,93
HABER /  SPOR
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

Bayern Münih, 18'lik Tanguy Nianzou Kouassi'yi transfer etti

ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Fransa ekibi Paris Saint-Germain'den (PSG) Tanguy Nianzou Kouassi'yi kadrosuna kattı.

Abone ol

Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, 18 yaşındaki Kouassi ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Fransa'nın genç milli takımlarında da forma giyen savunma oyuncusu Kouassi'nin Fransız vatandaşlığının yanında Fildişi Sahili vatandaşlığı da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Bayern Münih'in sportif direktörü Hasan Salihamidzic, genç futbolcuyu Bayern Münih'e kazandırdıkları için mutlu olduğunu belirterek, "Kouassi bizim gözümüzde Avrupa'da en büyük yeteneklerden biridir." ifadesini kullandı.

Kouassi'nin savunmada oynadığını, ancak diğer mevkilerde görev alabileceğini ifade eden Salihamidzic, "Onun burada büyük kariyer yapabileceğinden ve bize katkı sağlayacağından eminiz." şeklinde görüş belirtti.

Kouassi, akademisinden yetiştiği PSG takımında aralık ayında Ligue 1'de ilk kez forma giydi. Ligue 1'de 6, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta görev yapan genç futbolcu, ligde 2 de gol kaydetti.

SON DAKİKA HABERLERİ
CHP yönetiminde Ali Babacan'a iddiası! Yılmaz Ateş'ten çarpıcı sözler
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları belli oldu
TOGG'un fabrika temellerini Erdoğan atacak! Hisarcıklıoğlu tarih verdi
Çin'de pandemi potansiyeli taşıyan yeni virüs! Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara uyardı
Berat Albayrak ve eşi Esra Erdoğan hakkındaki çirkin paylaşıma soruşturma
Hürriyet yazarı Selvi'den bomba yorum: Dislike atan dislike'lanır
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da sıfır otomobil kuyruğu! Kampanya yapılınca sıraya girdiler
Aşırı kiloluların beyni 10 yıl daha erken yaşlanıyor
Tüp bebekte en güvenli yöntem! Bebekler karışmıyor RI Witness sistemi
Dünya Bankası’ndan Türkiye’nin projesine kredi çıktı
'Terör zararı' gösterip devleti maddi kayba uğratmışlardı FETÖ izi çıktı
Kurbanlık bağış 2020 fiyatları kaç para oldu Diyanet
Yorumlar