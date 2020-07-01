CHP'den hükümete çoklu baro çağrısı: Barolar siyasi birer enstrüman haline gelir

Avukatlık Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifiyle ilgili "Bu teklif geçerse barolar siyasi birer enstrüman haline gelir" diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Baroları bölmeyin, zayıflatmayın, parçalamayın." çağrısı yaptı.

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AK Parti tarafından Meclis Genel Kurulu'na sunulan çoklu baro teklifine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapan CHP'li Muharrem Erkek, "Bu teklif geçerse barolar siyasi birer enstrüman haline gelir. Büyük şehirlerde yandaş barolar yaratılır" görüşünü savundu.

"Savunma asla biat etmeyecek"

AK Parti'nin teklifi sonrasında eyleme başlayan avukatların yanlarında olduklarını bir kez daha belirten CHP'li Erkek, şu ifadeleri kullandı: Avukatların hiçbir zaman köleleri de olması efendileri de olmadı. Her zaman vurguladığımız gibi asla kimse unutmasın avukatlar savunma biat etmez. Bugün saray kendisine biat edecek barolar oluşturmak istiyor. Ama savunma asla biat etmeyecek. Biz de CHP olarak hak, hukuk, adalet mücadelesini bu memlekette en güçlü veren ana muhalefet olarak meslektaşlarımızın yanında mücadelemizi sürdüreceğiz.

Değişiklikleri eleştirdi

Baroların güçlü olması çok çok önemlidir. Bu teklif ne getiriyor? Bu teklifin en önemli iki ayağı; büyük şehirlerde baroları bölmek. Biz de diyoruz ki baroları bölmeyin. Baroları zayıflatmayın, parçalamayın. İkinci yak ise bu teklif, TBB seçimine yönelik delege sisteminde değişiklikler getiriyor. Diyor ki her baro 4 delege ile temsil edilecek. Bu ne demek biliyor musunuz? 50 üyesi olan bir baro Ankara'da 4 delege ile temsil edilecek, 4 bin 900 avukatın olan bir baro da 4 delege ile temsil edilecek. Bu nasıl bir adalet, nasıl bir demokrasidir. Tabii dert bu değil!"

"Barolar siyasi birer enstrüman haline gelir"

Bu teklif geçerse barolar siyasi birer enstrüman haline gelir. Büyük şehirlerde yandaş barolar yaratılır. Hukuk devleti, kuvvetler ayrılığı istemiyorlar. Barolar bölünürse barolar artık kamu kararı için değil başka amaçlar için çalışacak. Barolar susarsa vatandaşlar nefes alamaz. Bu mücadelemiz onun için. Bu bir adalet mücadelesi. Biz de CHP olarak kararlılıkla bugün de yürütüyoruz. Adalet yürüyüşümüz devam ediyor.

SORU-CEVAP

"Genel Başkan, rakiplerine destek verir mi?"

Bugün yüzde 5 imza yeterli genel başkan aday olmak için. CHP kurultaylarında zaten ancak adaylar çıkabilir. Aday olmak isteyen zaten yüzde 5 imza ile aday olabilir. Bunun önünü genel başkanımız açtı. Aday çıkması bizi mutlu eder.

"Meclis Başkanlığı için aday çıktı mı?"

Tabii ki bir adayımız olacak. Yarın öbür gün Meclis Başkanlığı'na dilekçe ile sunulacak."