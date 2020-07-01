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Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları belli oldu

Son dakika gelişmesine göre; ÖSYM tarafından 16-22 Haziran tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020 Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

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ÖSYM tarafından 16-22 Haziran tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020 Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

Adaylar bugünden itibaren sonuçlarını ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr/' adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayabilirler.

KPSS-2020/8 SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA YERLEŞTİRME SONUÇ SORGULAMA

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