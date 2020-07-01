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Çin'de pandemi potansiyeli taşıyan yeni virüs! Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara uyardı

Yeni tip koronavirüsün çıkış noktası Çin'de pandemi potansiyeli taşıyan yeni bir grip virüsü tespit edildi.. Tedirgin eden gelişmeyle ilgili Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'dan ilgili uyarılar geldi.

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Çin'deki bilim insanları, dünya çapında salgın şeklinde yayılma ihtimali bulunan yeni bir grip virüsü türü keşfetti. Domuzlarda tespit edilen virüsün insanlara da bulaştığı açıklandı. Söz konusu virüs Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'nın da gündemindeydi. Kara, pandemi yapma riski olan yeni grip virüsü 'G4 H1N1'in domuzlar arasında yaygın olarak tespit edildiğinin bildirildiğini belirterek, mesafe, maske ve el yıkamanın önemine dikkat çekti.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Çin'de pandemi yapma riski olan yeni bir grip virüsünün 'G4 H1N1', domuzlar arasında yaygın olarak tespit edildiği bildirildi. Bugün için hayvanlarla yakın teması olan insanlara geçebildiği ancak insandan insana bulaşı olmadığı da açıklandı. Lütfen; mesafe, maske, el yıkama" dedi.

İşte o açıklama;

Nedir bu G4 H1N1 virüsü?

Mevcut haliyle de insanlar arasında kolayca yayılabilecek özellikler taşıyan virüsün yakın bir şekilde takip edilmesi gerektiği açıklandı. Bu virüs de yeni bir virüs türü olduğu için insanların bu virüse karşı bağışıklığı yok.

Son grip pandemisi 2009'da Meksika'da ortaya çıkmıştı

Yeni ve ölümcül bir grip dalgası ihtimali, koronavirüs pandemisi sırasında bile bilim insanlarının yakından takip ettiği bir konu. Son grip pandemisi olan domuz gribi 2009'da Meksika'da ortaya çıkmıştı.

Virüs korkulandan daha az kişiyi öldürmüştü. Özellikle yaşlılar arasında ölüm oranı beklenenden daha düşüktü. Bunda, virüsün uzun yıllar önce görülen bir virüs türüne benzerlik taşıması nedeniyle yaşlıların bağışıklık kazanmış olmasının payı olduğu düşünülüyor.

2009'da ortaya çıkan A/H1N1pdm09 adlı domuz gribi, yıllık grip aşılarına dahil ediliyor. Çin'de tespit edilen yeni virüs de 2009 virüsüyle benziyor.

Aşı mümkün

G4 EA H1N1 adlı verilen yeni virüs, insanların solunum yollarında çoğalabiliyor. Virüsün Çin'deki domuz endüstrisinde çalışan kişilere bulaştığını gösteren kanıtlar da bulundu. Mevcut grip aşıları bu yeni türe dair koruma sağlamıyor. Fakat ihtiyaç haline üzerlerinde oynama yapılarak buna koruma sağlamaları mümkün.

İngiltere'deki Nottingham Üniversitesi'nden Kin-Chow Chang, yeni virüsün henüz büyük bir tehdit oluşturmadığını fakat bunu yakından takip etmek gerektiğini söylüyor.

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