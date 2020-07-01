BIST 117.168
DOLAR 6,85
EURO 7,70
ALTIN 393,29
HABER /  SPOR
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?

‘Futbolda şike kumpası’ davası görülmeye devam edecek

İhlas Haber Ajansı

FETÖ’nün ‘futbolda şike’ soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 4’ü tutuklu 107 sanığın yargılandığı davanın duruşması bugün görülmeye devam edecek.

Abone ol

‘Futbolda şike’ soruşturmasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından kumpas kurulduğu gerekçesiyle 4’ü tutuklu 107 sanığın yargılanmasına bugün devam edilecek. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında yer alan duruşma salonunda görülecek duruşma 3 Temmuz’a kadar sürecek.

İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in 35 yıldan 85 yıla kadar, kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı’nın ise 35 yıldan 78 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianamede, eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer ve dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu’nun da aralarında bulunduğu diğer sanıkların ise farklı suçlardan hapsi istendi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Benzin motorin ve LPG'ye zam geliyor! Dikkat LPG'nin zammı okkalı
Van'da kaçak göçmen teknesi battı! İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş açıklamalar
F-35 parçalarını 2 yıl daha Türk şirketleri üretecek! Pentagon açıkladı
Beni yakan FETÖ’cü savcıyı Almanya’da buldum! Film gibi olay
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: En kısa sürede ekstra tedbirler almalıyız
Dikkat bugün başladı! Açık tütün satana da alana da içene de6 yıl hapis cezası geldi
ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Terim'den çarpıcı paylaşım: Zorlu geçen sezonu...
Hamile kaldığı sevgilisi evli çıkınca ayrılmak istedi tek odalı evde 6 ay alıkonuldu
KPSS lisans başvuru 2020 ekranı nasıl yapılır ÖSYM AİS giriş
Brezilya'da koronavirüs vaka sayısı patladı bir günde 1280 kişi hayatını kaybetti
Bilim Kurulu toplanıyor Fahrettin Koca açıklama yapacak
Berkan Karabulut kaç yaşında Survivor Berkan kimdir boyu kaç cm?
Yorumlar