Van'da kaçak göçmen teknesi battı! İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş açıklamalar

VAN Gölü'nde kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı... Son dakika açıklaması yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Batan teknede 55-60 kaçak göçmen olduğunu değerlendiriyoruz" dedi...

Abone ol

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van gölünde batan göçmen teknesiyle ilgili olarak "Batan teknede 55-60 kaçak göçmen olduğunu değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu. İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun son dakika açıklamaları...

- Van Gölü’nde teknede kaçak göçmenler olduğu ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Medeni Akbaş kendisinin yüzerek kurtulduğunu bir çiftlikten arayarak bildirdi. Medeni Akbaş’ın çelişkili ifadeleri oldu.

- Teknede 55- 60 kişilik kaçak göçmenin olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine çalışmaları hemen başlattık. AFAD ve diğer arama birimleri harekete geçti.

- Dün itibari ile 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmiştik. Ancak bu sayıda maalesef artış meydana geldi. Bu sabah bu sayı 6 oldu.

- Arama çalışmaları için ek cihazlar geldi. İlgili arama birimlerimizin tespiti var. Teknenin 11- 120 metre derinlikte olduğu düşünülüyor. Ankara'dan Row cihazı (su altı görüntüleme cihazı) getirildi. Bir iç gölde ilk kez böyle bir batık arama çalışması gerçekleştirdik.

- İlgili kişilerin ifadelerinde çelişkiler var. Medeni Akbaş olmak üzere 11 kişi gözaltında. Olay 27’si akşamı meydana geliyor ancak, yaklaşık 18 saat sonra ayın 28’inde olay bildiriliyor.

- İlgili köyün muhtarı açığa alındı...

Göçmen sayısında artış

Ciddi bir göç baskısı ile karşı karşıyayız. 2017 yılında 175 bin kaçak göçmen yakaladık. Geçen yıl 454 bin kaçak göçmen yakaladık. Salgın olmasına rağmen 20 bin civarında göçmen baskısı yaşadık.

Bunun 16 bini sınırlardan alınmadı. Yaklaşık 4 bin 500 kişi sınırları geçtiler, güvenlik güçlerimiz tarafından engellendi.

2011 yılından beri Suriye iç savaşından dolayı göçler geldi.Türkiye hem göçmen kaçakçılığı ile mücadele etmekte hem de insani yardımını ortaya koymaktadır. Türkiye bu insani dramın durması için çalışmalar sürdürmektedir.

Dün gece itibari ile bölgeye geleceğimizi Cumhurbaşkanımıza ilettik, talimatları oldu. Elimizdeki tüm imkanları arama kurtarma için sevk edeceğimizi bildirmek isterim.