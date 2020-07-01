Ahmet Ağaoğlu'na verilen ceza eleştiri konusu oldu

PFDK; Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na 15 gün, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na ise 7 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Bu kararların ardından sosyal medyada kıyamet koptu.

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Olaylı geçen Alanyaspor-Trabzonspor maçının faturası belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na 15 gün hak mahrumiyeti ve 55 bin 500 lira para cezası verdi.

Hasan Çavuşoğlu'na 7 gün

PFDK'nın, Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 7 gün hak mahrumiyeti ve 8 bin 500 lira para cezası verdiği duyuruldu.

İdareciler de ceza aldı

Alanyaspor Kulübü idarecilerinden Muhammet Abdülkadir Ak'a 14 gün hak mahrumiyeti ve 17 bin lira, Fatih Göçmenoğlulları'na da 7 gün hak mahrumiyeti ve 8 bin 500 lira para cezası uygulandığı bildirildi. Aytemiz Alanyaspor'a 24 bin lira da para cezası verildiği kaydedildi.

TFF cezaları açıkladı

Hasan Çavuşoğlu - 7 gün

Hasan Kartal - 11 gün

Ahmet Ağaoğlu - 15 gün

Ali Koç - 60 gün

Mustafa Cengiz - 150 gün

Murat Sancak - 421 gün hak mahrumiyeti cezası aldı

Fenerbahçeli eski futbolcu Abdulkerim Durmaz: “TFF’ye önerimdir. Sayın Ahmet Ağaoğlu’nun 15 gün hak mahrumiyeti cezası iptal edilip,kendisine ALANYA GAZİ’si madalyası takılmalıdır!!!”

Soldaki; Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu sahaya girip görevli kovalıyor ve 15 gün ceza alıyorken,



Sağdaki; Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, kenar çizgisinden hakeme "Adaletli ol" dedi diye 175+421 gün ceza neden alıyor?



Adaletiniz batsın! @TFF_Org pic.twitter.com/x3Rl3xU31W — mavisimsekler.com (@Demirsporum) June 30, 2020



İşte Twitter'da yapılan yorumlardan bazıları...



