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Ahmet Ağaoğlu'na verilen ceza eleştiri konusu oldu

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PFDK; Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na 15 gün, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na ise 7 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Bu kararların ardından sosyal medyada kıyamet koptu.

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Olaylı geçen Alanyaspor-Trabzonspor maçının faturası belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na 15 gün hak mahrumiyeti ve 55 bin 500 lira para cezası verdi.

Hasan Çavuşoğlu'na 7 gün
PFDK'nın, Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 7 gün hak mahrumiyeti ve 8 bin 500 lira para cezası verdiği duyuruldu.

İdareciler de ceza aldı
Alanyaspor Kulübü idarecilerinden Muhammet Abdülkadir Ak'a 14 gün hak mahrumiyeti ve 17 bin lira, Fatih Göçmenoğlulları'na da 7 gün hak mahrumiyeti ve 8 bin 500 lira para cezası uygulandığı bildirildi. Aytemiz Alanyaspor'a 24 bin lira da para cezası verildiği kaydedildi.

TFF cezaları açıkladı
Hasan Çavuşoğlu - 7 gün
Hasan Kartal - 11 gün
Ahmet Ağaoğlu - 15 gün
Ali Koç - 60 gün
Mustafa Cengiz - 150 gün
Murat Sancak - 421 gün hak mahrumiyeti cezası aldı

Fenerbahçeli eski futbolcu Abdulkerim Durmaz: “TFF’ye önerimdir. Sayın Ahmet Ağaoğlu’nun 15 gün hak mahrumiyeti cezası iptal edilip,kendisine ALANYA GAZİ’si madalyası takılmalıdır!!!”


İşte Twitter'da yapılan yorumlardan bazıları...

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