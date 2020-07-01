Ahmet Ağaoğlu'na verilen ceza eleştiri konusu oldu
PFDK; Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na 15 gün, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na ise 7 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Bu kararların ardından sosyal medyada kıyamet koptu.Abone ol
Olaylı geçen Alanyaspor-Trabzonspor maçının faturası belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na 15 gün hak mahrumiyeti ve 55 bin 500 lira para cezası verdi.
Hasan Çavuşoğlu'na 7 gün
PFDK'nın, Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 7 gün hak mahrumiyeti ve 8 bin 500 lira para cezası verdiği duyuruldu.
İdareciler de ceza aldı
Alanyaspor Kulübü idarecilerinden Muhammet Abdülkadir Ak'a 14 gün hak mahrumiyeti ve 17 bin lira, Fatih Göçmenoğlulları'na da 7 gün hak mahrumiyeti ve 8 bin 500 lira para cezası uygulandığı bildirildi. Aytemiz Alanyaspor'a 24 bin lira da para cezası verildiği kaydedildi.
TFF cezaları açıkladı
Hasan Çavuşoğlu - 7 gün
Hasan Kartal - 11 gün
Ahmet Ağaoğlu - 15 gün
Ali Koç - 60 gün
Mustafa Cengiz - 150 gün
Murat Sancak - 421 gün hak mahrumiyeti cezası aldı
Soldaki; Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu sahaya girip görevli kovalıyor ve 15 gün ceza alıyorken,— mavisimsekler.com (@Demirsporum) June 30, 2020
Sağdaki; Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, kenar çizgisinden hakeme "Adaletli ol" dedi diye 175+421 gün ceza neden alıyor?
Adaletiniz batsın! @TFF_Org pic.twitter.com/x3Rl3xU31W
İşte Twitter'da yapılan yorumlardan bazıları...
Sözde hukukçular saldırgan bir başkanın aldıkları beraberlik üzerine sahada TERÖR ESTİRMESİNİ 15 gün hak mahrumiyeti ile ÖDÜLLENDİRDİ.— ultrAslan (@ultrAslan) June 30, 2020