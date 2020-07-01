Güniz Akkuş kimdir yaşı kaç çete lideri Hanımağa Güniz Akkuş nereli?

Haraç çetesi lideri Güniz Akkuş kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Fırat Şimşek'ten huzurumu bozuyor, tehdit ediyor diyerek polise ihbar etti. Bu haberin ardından Sedat Peker'e kafa tutarak gündeme gelen Hanımağa Güniz Akkuş'u hayatı merak edildi. Kimdir bu Güniz Akkuş, sevgilisi kim?

Abone ol

Geçtiğimiz günlerde Sedat Peker'i tehdit eden Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş sevgilisinden şikayetçi oldu. Polislikten atıldıktan sonra çete kurup eğlence mekânlarını haraca bağladığı iddiasıyla mahkum olan Güniz Akkuş, eski erkek arkadaşı Fırat Şimşek'ten korunmak istediği için Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu. Akkuş, Fırat Şimşek'in ayrılığı kabul etmediğini bunun için sosyal medyada sahte hesaplar açarak hesabımın eskort hesabı olduğuna dair paylaşımlar yapıyor' dedi.

Talebi değerlendiren İstanbul Aile Mahkemesi, davalı Fırat Şimşek'in 3 ay süreyle mağdur Güniz Akkuş'a şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, ikametine yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

HUZURUMU BOZUYOR

Tedbir kararı aldırdıktan 3 gün sonra kendisine mesaj atan Şimşek'in huzur ve sükununu bozduğunu ileri süren Akkuş, savcılığa başvurdu.

Akkuş, eski sevgilisinin 'Herkese papatya sana mermi' yazılı bir fotoğraf paylaştığını belirterek, 'İnternet üzerinden sürekli bana gönderme yapıyor. Evimin yakınlarındaki trafik levhasının önünde fotoğraflar çekerek bana gönderiyor. Aramaması için engelliyorum ama yine de benim huzurumu bozuyor' diyerek şikayetçi oldu.

Akkuş'un ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada ifadesi alınmak üzere tebliğ yapılan Şimşek, kendisinin İstanbul dışında yaşamaya başladığını bu sebeple bağlı olduğu şehirde ifade vermek istediğini beyan etti. Savcılık Akkuş tarafından sunulan görsellerde dava açmaya yeterli delil olduğunu belirtip, olayla ilgili iddianame düzenledi.

Giyim tarzı, hareketleri ve sözleri ile bir anda gündem olan Güniz Akkuş kimdir, aslen nereli, evli mi gelin birlikte tanıyalım...

Polis olmaya karar verdi: Güniz Akkuş, 15 yaşına kadar ailesiyle Almanya'da yaşadı. Tatil için geldiği Antalya'da gördüğü motorlu polis ekipleri Yunuslar'a hayran kalan Akkuş, polis olmaya karar verdi. Almanya'daki arkadaş çevresinden hoşlanmayan ailesi, Türkiye'ye gelerek polis olmasına razı oldu.

Kilis'e sürgün edildi: Arkadaşları tarafından hızlı atak ve başına buyruk biri olarak tanımlanan Güniz Akkuş, takıştığı amirinin açtırdığı soruşturmanın ardından Kilis'e sürgün edildi. Daha sonra da aynı amirini tehdit ettiği için meslekten ihraç edildi.

Haraç çetesi kurdu: Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş, görevden ihraç edildikten sonra İstanbul'a döndü. Suç dünyasını yakından tanıyan 28 yaşındaki Güniz Akkuş, burada 20 kişilik bir haraç çetesi kurdu.

Küçük barlar hedefi oldu: İstanbul'un eğlence mekânlarında kendini Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli emniyet amiri olarak tanıtıp haraç isteyen "Hanım ağa" önce Etiler bölgesindeki küçük barları hedef seçti.

Zamanla sosyetenin takıldığı ünlü mekânları da haraca bağladığı iddia edildi. Güniz Akkuş son olarak ünlü eğlence merkezi Reina'yı hedef seçince yakalandı.