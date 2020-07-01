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Kayseri'de feci kaza otomobil TIR'ın altına girdi

İhlas Haber Ajansı

KAYSERİ'de TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Otomobilde sıkışan 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre Cırgalan Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Lazada C.Ü.'nün sürücüsü olduğu 38 FZ 153 plakalı Şahin marka otomobil, 70 E 7502 dorse plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü ile yanında bulunan D. A. hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışırken kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sürücü ağır  yaralandı yanındaki vefat etti

Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, 112 ve itfaiye ekipleri de otomobil içerisinde sıkışanları kurtarmak için saniyelerle yarıştı. Yoğun uğraşlar sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü C. Ü. yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılırken yanında bulunan D. A.'nın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. C. Ü.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yapılan incelemelerin ardından otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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