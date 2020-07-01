BIST 116.525
DOLAR 6,85
EURO 7,70
ALTIN 393,37
HABER /  GÜNCEL
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?

Türkiye’den Irak’a koronavirüs yardımı

İhlas Haber Ajansı

IRAK Cumhuriyetine tıbbi yardım malzemesi taşıyan askeri kargo uçağı Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket etti.

Abone ol

Tüm dünyayı saran yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını etkisini sürdürürken, Türkiye salgından etkilenen ülkelere destek olmaya devam ediyor.

Korona virüs ile mücadele çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yardım malzemeleri daha önce birçok ülkeye gönderilmişti.

Yine aynı şekilde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yardım malzemeleri bu seferde Türkiye’nin güneyinde yer alan Irak Cumhuriyetine gönderildi. Yardım malzemeleri Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A-400M tipi askeri kargo uçağı'na yüklendi. Uçak daha sonra Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket etti.

Irak Cumhuriyetine gönderilen yardım uçağının içerisinde maske, N95 maske, tulum, koruyucu siperlik, koruyucu gözlük ve yerli solunum cihazı bulunuyor.

“Ümitsizliğin ardında nice ümitler var”
Irak Cumhuriyetine gönderilen malzemelerin üzerindeki Hz. Mevlana Celaleddin Rumi'ye ait “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var” sözü ve hemen altına iliştirilmiş olan, “Türkiye'den Irak halkına sevgilerle” notu ise dikkat çekti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir'de korkunç kaza! Hamile kadın öldü, 5 kişi yaralandı
Korona tedavisinde kullanılan Remdesivir'in tüm stoğunu ABD aldı
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (30 Haziran Salı)
Türkiye’den jet skiyle KKTC'ye gidince tutuklandı
Ömer Çelik: Türk donanması ile şaka yapılmaz
Olaylı Alanyaspor-Trabzonspor maçının cezaları belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Serie A'da Juventus liderliğini, Lazio takibini sürdürdü
Barcelona'ya ağır darbe! 3 penaltılı 1 puanlı gece
Katar Büyükelçiliğine Mehmet Mustafa Göksu atandı
Libya'da toplu mezarlardan 23 günde 208 ceset çıkarıldı
TürkAkım'dan doğal gaz akışı yeniden başladı
KPSS başvuru yapma 2020 ÖSYM nasıl yapılır? KPSS lisans başvuru ekranı girişi
Yorumlar 1 yorum