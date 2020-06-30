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Fatih Terim'den göndermeli paylaşım

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kişisel Twitter hesabından göndermeli bir paylaşımda bulundu. Terim, "Organize ve profesyonelce başlayıp, ZORLU geçen bir sezonu, ADALET arayarak bitiriyoruz. Hakkımızda hayırlısı" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medyadan göndermeli bir mesaj paylaştı. Daha önce attığı "Zorlu" tweeti ile çok konuşulan Terim, Twitter hesabından, "Organize ve profesyonelce başlayıp, ZORLU geçen bir sezonu, ADALET arayarak bitiriyoruz. Hakkımızda hayırlısı..." paylaşımında bulundu.

Terim'in tweeti Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları sonrası atması dikkat çekti.

Galatasaray Pfdk'ya sevk edildi
Öte yandan TFF Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ında aralarında olduğu 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 29. haftasında oynanan müsabakalarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve MKE Ankaragücü'nün PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Fatih Terim'den göndermeli paylaşım: Zorlu geçen bir sezonu adalet arayarak bitiyoruz

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