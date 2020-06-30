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Meral Akşener ve Kaya'dan Albayrak'a destek

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dördüncü kez baba oldu. Berat Albayrak ve Esra Albayrak çifti yeni doğan bebeklerinin sevincini yaşarken sosyal medyada yapılan hadsiz paylaşım büyük tepki çekti.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de bu çirkin paylaşıma tepki gösteren tweetler attığı görüldü.

Bilindiği gibi Bakan Albayrak ve eşini doğrudan hedef alan ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyümüş ve Albayrak'a destek mesajları yağmıştı. İşte Fatma Betül Sayan Kaya ve Meral Akşener'in konuya ilişkin yaptıkları o paylaşımlar;

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