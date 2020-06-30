BIST 116.525
DOLAR 6,85
EURO 7,71
ALTIN 393,03
HABER /  GÜNCEL
ADV Alsancak'ta yeni bir İzmir Hayatı başlıyor
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Survivor Elif Gören anne ve babası kimdir instagramda paylaştı

ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Survivor 2020 finaline artık sayılı günler kaldı. Büyük finale adını yazdırmaya aday isimlerden biri de parkurlardaki başarısı yıldızı özellikle son haftalarda parlayan Elif Gören. Sık sık eşine duyduğu özlemi anlatan Elif Gönen'in eşi Yalım Gören'de merak edilen isimlerden. Peki kimdir Elif Gören'in eşi, ne iş yapıyor? Elif Gören'in anne ve babası kimdir?

Abone ol

Her bölümde heyecanın giderek arttığı Survivor 2020 için artık geri sayım başladı, büyük final giderek yaklaşıyor. Özellikle son bölümlerde karakteri, duruşu ve parkurlardaki başarısı ile dikkat çeken bir isim var; Elif Gönen. Peki kadın koşucu olan ve dereceleri olan Elif Gönen kimdir, yaşı kaç Elif Gönen'in her fırsatta özlemini dile getirdiği eşi Yalım Gönen kimdir? 

Elif Yıldırım aslen Bursa İznikli ve 30 yaşında. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucu olan Yıldırım 1.70 boyunda ve 55 kilo. 

 Sporu hayatın bir parçası haline getiren Elif Gören ayrıca Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi oldu. Elif Gören, Yalım Gören ile evlidir.

Yalım Gören kimdir, aslen nereli: Elif Yıldırım Gören'in eşi olan Yalım Gören Enka Spor kulübünün İdari Menajeri ve Yöneticisidir. 

Elif Gören'in anne ve babası...

SON DAKİKA HABERLERİ
Nikahta polisi arayıp kurtulan genç kız konuştu meğer 3 ay sonra...
AK Parti ve TBMM'de koronavirüs şoku! Grup Başkanvekili Akbaşoğlu koronaya yakalandı
Avrupa Birliği 'Seyahat Listesi'ni yayınladı! Listede Türkiye yok!
Berat Albayrak'tan 15 bin lirayı yanlışlıkla sobada yakan kadınla ilgili açıklama
Berat Albayrak'ın ailesine çok iğrenç saldırı! Tepkiler çığ gibi hesabı kapatıp kaçtı
Eski Bakan Ertuğrul Günay'dan Ekrem İmamoğlu’nun Fatih tablosu kararına destek
ÖNCEKİ HABERLER
Aydın'da 1'i kadın 4 dolandırıcının kucağına kendisi atladı 'Dolar' oyununa geldi
Malatya'da temizlik işçisi bulduğu yüksek miktarda parayı sahibine teslim etti
Vali Yerlikaya'dan 'Asker uğurlaması' uyarısı: Cezai işlem uygularız
Topkapı Sarayı'ndaki tepki çeken restorasyonu! Milli Saraylardan açıklama geldi
İstanbul'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon
Kurbanlık koyun fiyatları 2020 kaç para oldu?
Yorumlar