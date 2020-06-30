Berat Albayrak'ın ailesine çok iğrenç saldırı! Tepkiler çığ gibi hesabı kapatıp kaçtı

Dördüncü kez baba olma sevinci yaşayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesi sosyal medyada çok iğrenç bir saldırıya uğradı. Albayrak'ı ve ailesini doğrudan hedef alan paylaşıma vatandaşlar tarafından tepkiler çığ gibi büyüdü. Tepkiler sonrası ahlaksız şahıs hesabı kapatıp kayıplara karıştı..

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dördüncü kez baba oldu. Berat Albayrak ve Esra Albayrak çifti yeni doğan bebeklerine Hamza Salih adını verdi. Çiftin mutlu gününde bir Twitter tetikçisi alçak bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak ve eşini doğrudan hedef alan ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüdü, Albayrak'a destek mesajları yağdı.

İşte o iğrenç paylaşım;

Twitter gündemine oturdu

Ahlaksız paylaşımın ardından açılan #AhlaksızErcanTutuklansın etiketi Twitter Türkiye gündeminde ikinci sıraya yerleşti.

AK Parti'den çok sert tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Twitter üzerinden yapılan alçak paylaşıma tepki gösterdi. Kişisel hesabından paylaşımda bulunan Mehmet Muş, konunun yargıya taşınacağını belirtti.

CHP'ye: Riyakarsınız

Muş, "Haysiyetsiz, alçak bir Twitter tetikçisi, Sayın Bakanımız Berat Albayrak'ın ailesine yönelik ahlaksız bir paylaşımda bulunmuş. Bu şerefsiz, yargıya hesap verecek elbette!" ifadelerini kullandı.

Muş paylaşımında CHP kanadının konuya karşı sessizliğini eleştirdi. Muş şu ifadeleri kullandı: Bu alçaklara sessiz kalıp çifte standartlı davranan CHP'ye sesleniyorum: İkiyüzlüsünüz, riyakarsınız!

Başak Demirtaş için ortalığı ayağa kaldıranlardan ses yok

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik çirkin ifadelerin kullanıldığı tweet sonrası tek yürek olan Twitter'ın bu konuda ayrıştığı görüldü.

'Yoksa susacak mısınız?'

Bazı kullanıcılar, 'Yoksa konu Selahattin Demirtaş'ın karısı olmadığı için susacak mısınız?' ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Hesabı kapatıp kaçtı

Öte yandan tweeti atan 'slumdogpoor' isimli hesabın kapandığı görüldü.