Antalya'da traktör yine sahibinin eceli oldu

ANTALYA'da 84 yaşındaki sürücü, traktörüyle birlikte dereye uçması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada traktörde bulunan 1 kişi de hafif yaralı olarak kurtuldu.

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Kaza, Serik ilçesi Teke Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şefik Aldemir'in (84) kullandığı 48 HL 673 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu.

38 yaşındaki adam yaralı olarak kurtuldu

Sürücü Aldemir olay yerinde hayatını kaybederken, traktörde bulunan Mustafa Özdemir (38) ise ağır yaralı olarak Serik Devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralı Özdemir'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden Aldemir'in cenazesi ise Devlet hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili, jandarmanın soruşturması sürüyor.