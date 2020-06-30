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Fuat Oktay yatırım toplantısında açıkladı: 7 ülke üretebiliyordu Türkiye de başardı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dünyada yalnızca 7 ülkede üretilen, gümrük kapılarında yasa dışı ticareti önlemeye yönelik x-ray sistemleri ile araç ve konteyner tarama sistemi prototipini, MİLTAR projesi kapsamında yerli ve milli olarak üretmeye başladık" dedi.

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Oktay, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2020 yılı birinci toplantısında konuştu. Toplantının açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dünyada yalnızca 7 ülkede üretilen, gümrük kapılarında yasa dışı ticareti önlemeye yönelik x-ray sistemleri ile araç ve konteyner tarama sistemi prototipini, MİLTAR projesi kapsamında yerli ve milli olarak üretmeye başladık" dedi.

Türkiye’de yatırım ortamının iyileştirilmesi yönünde toplam 21 eylemin tamamlandığına dikkat çeken Oktay, tamamlanan aşamalara yönelik şu bilgileri verdi:

YOİKK olarak Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi için doğru tanımlanmış ve sonuç odaklı reformları birer birer hayata geçirmeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin katılımcı ruhunu YOİKK'e de yansıtıyoruz.

Yeni normalde de Türkiye ekonomisine yatırımla güç vermek için yol haritamızı gözden geçiriyor, yeni ekonomik düzene uygun haline dönüştürüyoruz. Türkiye salgına rağmen yatırım için cazibe merkezi olmayı sürdürecektir.

Geçtiğimiz Ağustos ayında aldığımız kararlar doğrultusunda eylem planlarında da hamd olsun önemli aşama kaydedilmiştir. Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi için toplam 21 eylemi tamamlamış bulunuyoruz.

Milli olarak üretmeye başladık 

Tamamlanan aşamalardan birkaçını özellikle ifade etmek isterim. Dünyada yalnızca 7 ülkede üretilen, gümrük kapılarında yasa dışı ticareti önlemeye yönelik x-ray sistemleri ile araç ve konteyner tarama sistemi prototipini, MİLTAR projesi kapsamında yerli ve milli olarak üretmeye başladık.

Risk sermayesi fonu oluşturuldu 

Yüksek teknoloji üreten milli firmalarımıza finansman desteği sağlayacak şekilde Risk Sermayesi Fonu oluşturduk. Attığımız adımlarla hem ülkemizdeki mevcut uzun vadeli dış yatırımların daha da büyümesini hem de yeni dış yatırımların en iyi şekilde değerlendirilmesini arzu ediyoruz. Tüm bakanlıklarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.

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