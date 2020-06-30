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Balıkesir merkezli 4 ilde terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı

BALIKESİR merkezli 4 ilde düzenlenen terör operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

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Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine finans desteği sağladığı belirlenen 25 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, Balıkesir, İzmir, Bursa ve Manisa'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 24 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Ekipler, 1 şüpheliyi yakalama çalışmasını sürdürüyor.

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