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Sergen Yalçın Boateng ve Diaby'nin biletini kesti! İkisi de yolcu

Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın talimatı doğrultusunda sözleşmeleri sezon sonu tamamlanacak Boateng ve Diaby ile yeniden anlaşmama kararı aldı.

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Son iki maçında 6 puan toplayan ve güzel futbol ortaya koyan Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen 3 futbolcudan ikisi ile yollar ayrılıyor.

Ocak ayında Fiorentina'dan kiralanan Kevin Prince-Boateng'in sözleşmesi, 10 maçta 45'er dakika forma giymesi halinde 1 yıl uzayacaktı. Anlaşmadaki bu maddeyi geçersiz kılan siyah beyazlılar, Ganalı oyuncu ile yeni kontrat yapmama kararı aldı.

Diaby de yolcu
Boateng, sezonun tamamlanmasının ardından Fiorentina'ya geri dönecek. Sporting Lizbon'dan 1 yıllığına kiralanan Abdoulay Diaby de Beşiktaş'a veda edecek. Siyah beyazlılar, Malili oyuncu ile yeni bir anlaşma yapmayacak.

Muhammed Elneny kalıyor
Beşiktaş yönetimi, Muhammed Elneny'yi ise 1 yıl daha kadrosunda tutmak istiyor. Arsenal'den 1 yıllığına kiralanan Mısırlı oyuncuyu Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda 1 yıl daha kiralamak isteyen Siyah beyazlılar, İngiliz ekibine teklifini sunacak.

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