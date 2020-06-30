Sergen Yalçın Boateng ve Diaby'nin biletini kesti! İkisi de yolcu
Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın talimatı doğrultusunda sözleşmeleri sezon sonu tamamlanacak Boateng ve Diaby ile yeniden anlaşmama kararı aldı.Abone ol
Son iki maçında 6 puan toplayan ve güzel futbol ortaya koyan Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen 3 futbolcudan ikisi ile yollar ayrılıyor.
Ocak ayında Fiorentina'dan kiralanan Kevin Prince-Boateng'in sözleşmesi, 10 maçta 45'er dakika forma giymesi halinde 1 yıl uzayacaktı. Anlaşmadaki bu maddeyi geçersiz kılan siyah beyazlılar, Ganalı oyuncu ile yeni kontrat yapmama kararı aldı.
Diaby de yolcu
Boateng, sezonun tamamlanmasının ardından Fiorentina'ya geri dönecek. Sporting Lizbon'dan 1 yıllığına kiralanan Abdoulay Diaby de Beşiktaş'a veda edecek. Siyah beyazlılar, Malili oyuncu ile yeni bir anlaşma yapmayacak.
Muhammed Elneny kalıyor
Beşiktaş yönetimi, Muhammed Elneny'yi ise 1 yıl daha kadrosunda tutmak istiyor. Arsenal'den 1 yıllığına kiralanan Mısırlı oyuncuyu Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda 1 yıl daha kiralamak isteyen Siyah beyazlılar, İngiliz ekibine teklifini sunacak.