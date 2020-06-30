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Çin Uygur Türklerini zorla kısırlaştırıyor! Hepsini kamplara toplamıştı

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ÇİN Uygur Türkü Müslümanları mecburi doğum kontrol yöntemlerini uygulayarak kısırlaştırıyor. Çin daha önce de Uygur Türklerini eğitim vereceğiz aldatması ile hapishaneyi andıran kamplara toplamıştı.

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Çinli akademisyen Adrian Zenz tarafından yapılan araştırma, kadınlara zorla spiral takılması dahil bazı doğum kontrol yöntemleri ile kısırlaştırma amaçlı müdahaleler yapıldığını iddia ediyor.

"Korkunç uygulamaları hemen sonlandırın"

Pekin yönetimi, 'temelsiz' olduğunu söylediği araştırmanın doğru olmadığını savunurken ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'e, "korkunç uygulamaları hemen sonlandırma" çağrısı yaptı.

Pompeo, Dışişleri Bakanlığı sitesinde yer alan açıklamasında, "tüm ulusları, bu insanlık dışı uygulamaları sonlandırma talebinde ABD'yle birlikte hareket etmeye davet ediyoruz" denildi.

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