Çin'in Uygur Türkleri'ne yaptığı zulmün belgeleri ortaya çıktı işte Uygurların suçlandığı şeyler
UYGUR Türkleri'ne yönelik Çin zulmünün yeni belgesi çıktı. BBC'nin ele geçirdiği belgeye göre, Uygur Türkleri sakalları, başörtüleri ve internet aramaları sebebiyle gözaltına alınıyor ve toplama kamplarında zihin yıkama işkencesinden geçiriliyor.
Çin'in Uygur Türkleri'ne yönelik zulmünün bir belgesi daha ortaya çıktı. BBC, Çin'in gözaltı kamplarında tutulan yüz binlerce Müslüman Uygur Türkünün geleceğini nasıl belirlediğini ortaya çıkaran belgelere ulaştı. Çin'in batısındaki Sincan'daki 3 binden fazla kişinin kişisel bilgilerinin yer aldığı belgede, bu kişilerin günlük hayatlarına dair çok özel detaylar da var.
137 sayfalık, birçok grafiğe de yer veren raporda yer alan kişilerin ne sıklıkla dua ettikleri, ne giydikleri, gün içinde kimlerle konuştukları ve aile bireyleriyle ilişkileri de yer alıyor.
Çin ise yanlış bir şey yapmadığını, "terörle ve radikal dini gruplarla mücadele ettiğini" söylüyor.
Geçen yıl da Şincan bölgesinden bilgi sızdıran bir kişinin yeniden risk alarak belgeyi sızdırmasıyla tüm bilgiler açığa çıktı. Belgelerden birinde, daha önce Çinli yetkililer tarafından gazetecilerin götürüldüğü, BBC'nin de gittiği kamplardan birinde kalan 311 kişinin geçmişleri, dini praitkleri, yüzlerce akraba, komşu ve arkadaşıyla kurduğu ilişkiler detaylı şekilde yer alıyor.
Bilgilerin ardından da son karar yazılıyor: Kampta mı kalmalı, serbest mi bırakılmalı? Kamptan ayrılan bazı kişilerin de bilgilerinin ardından "geri getirilmeli" ya da "serbest kalabilir" kararı alındığı görülüyor.
Örneğin 598 numaralı grafikte 38 yaşındaki Helçem isimli bir kadının, kamptan çıktıktan yıllar sonra yeniden gözaltına alınması kararı alınmış. Bunun için de tek bir sebep gösterilmiş: Yıllar önce başörtüsü takmıştı.