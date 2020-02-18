Çin'in Uygur Türkleri'ne yaptığı zulmün belgeleri ortaya çıktı işte Uygurların suçlandığı şeyler

Çin'in Uygur Türkleri'ne yönelik zulmünün bir belgesi daha ortaya çıktı. BBC, Çin'in gözaltı kamplarında tutulan yüz binlerce Müslüman Uygur Türkünün geleceğini nasıl belirlediğini ortaya çıkaran belgelere ulaştı. Çin'in batısındaki Sincan'daki 3 binden fazla kişinin kişisel bilgilerinin yer aldığı belgede, bu kişilerin günlük hayatlarına dair çok özel detaylar da var.

137 sayfalık, birçok grafiğe de yer veren raporda yer alan kişilerin ne sıklıkla dua ettikleri, ne giydikleri, gün içinde kimlerle konuştukları ve aile bireyleriyle ilişkileri de yer alıyor.

Çin ise yanlış bir şey yapmadığını, "terörle ve radikal dini gruplarla mücadele ettiğini" söylüyor.