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İran'da Kum Valisi Kovid-19'a yakalandı

Anadolu Ajansı

İran'da Kum Valisi Behram Sermest (51), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. 

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Kum Valiliği Halkla İlişkiler Müdürü Rıza Salihi, kurumun internet sitesinde konuyla ilgili yer alan açıklamasında, "Kum Valisi Sermest'in Kovid-19 testi pozitif çıktı. Şu an Sermesti evde karantinada bulunuyor." dedi. 

Salihi, valinin bu süre içerisinde şehirle ilgili işlerini evden takip edeceğini belirtti.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 10 bin 817'ye, vaka sayısı ise 227 bin 662'ye ulaştı.

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