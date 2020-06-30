Topkapı Sarayı'nda restorasyon faciası! Hasar oluştu soruşturma açıldı

TOPKAPI Sarayı’ndaki Valide Sultan Dairesi’nde yapılan restorasyon çalışmasında bir skandala imza atıldı. Restorasyon çalışmaları sırasında tarihi yapının duvarlarında delikler oluştu. Restorasyonu yürüten firma hakkında soruşturma açıldı.

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Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı geçen yıllarda, Topkapı Sarayı'nın harem bölümündeki yapılarından biri olan Valide Sultan Dairesi'nde restorasyon yaptırmaya karar verdi. Restorasyon kapsamında Topkapı Sarayı, harem, hünkâr salonu, müzik odası gibi bölümlerin düzenlenmesi istendi. Restorasyon işini alan firmanın imza attığı skandalı Sabah gazetesi ortaya çıkardı.

İşi aldı başka firmaya verdi

Yüklenici olarak Er-bu İnşaat ve Kolektif simli bir firmaya verildi. Yapılan anlaşma kapsamında restorasyon işinin denetimi için bir kontrol teşkilatı oluşturuldu. Firma çalışanlarının bu birimin bilgisi ve talimatı ile eş güdümlü hareket edeceği belirtildi. Tarihi yapının belirlenen bölümlerinde tavan duvar yapılarının sağlamlaştırılması, duvar resimlerinin bağlantılı olduğu taşıcıyı ve çevresinde bulunan çinilerin tadilatına başlandı.

Dikkatsiz ve özensiz çalışma mahvetti!

İddiaya göre, restorasyon sırasında duvardan koparılan parçalar muhafaza altına alınırken, duvarlarda yapılan dikkatsiz ve özensiz çalışmalar nedeniyle incelmeler ve çeşitli delikler oluştu.

Kalıcı hasar oluşmasına neden olundu

Restorasyonda yapılan hatanın, denetimi yapan kontrol biriminin bilgisi dışında yapıldığı ileri sürüldü. Yapılan hata nedeniyle tarihi duvarlarda ve eserlerde kalıcı hasar oluşmasına neden olduğu kaydedildi. Bunun üzerine Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı telafisi mümkün olmayan hasara neden olan firmanın cezalandırılmasını istedi.

Savcılık soruşturma başlattı

Savcılık tarafından olayla ilgili 'Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma kanuna muhalefetten' soruşturma başlatıldı. Tarihi yapıda oluşan hasarın nasıl telafi edileceği ile ilgili çalışma başlatılırken konuyla soruşturma devam ediyor.