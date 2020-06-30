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İstanbul Valiliği asker uğurlamalarıyla ilgili açıklama! Trafikten men edildiler

İstanbul Valiliği Arnavutköy, Bağcılar, Esenyurt, Maltepe ve Sarıyer'de yapılan asker uğurlamalarıyla ilgili açıklama yaptı. Olaya karışan 3 kişiye idari para cezası uygulanarak ehliyetlerine el kondu ve araçları trafikten men edildi.

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İstanbul Valiliği; Arnavutköy, Bağcılar, Esenyurt, Maltepe ve Sarıyer'de yapılan asker uğurlamalarıyla ilgili açıklama yaptı. Olaya karışan 3 kişiye idari para cezası uygulanarak ehliyetlerine el kondu ve araçları trafikten men edildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklama şöyle:

"Arnavutköy, Bağcılar, Esenyurt, Maltepe ve Sarıyer İlçelerimizde yapılan asker uğurlamaları sırasında; sosyal mesafe kuralını ihlal eden, silahla havaya ateş açan ve trafik seyir ve güvenliğini tehlikeye düşüren şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yakalanmıştır.

Olaya karışan şahısların her birine ayrı ayrı Hıfzıssıhha Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu’na muhalefet nedeniyle idari para cezaları uygulanmış, (3) sürücünün belgesi geçici olarak geri alınmış ve (3) araç trafikten men edilmiştir. 

Dün akşam saatlerinde; Kağıthane ilçemizde asker uğurlaması bahanesiyle konvoy halinde Kağıthane Tüneli’nde trafiği tehlikeye sokan, maske takmayan ve sosyal mesafe kuralını ihlal edenler tespit edilerek, haklarında adli ve idari işlem başlatılmıştır.

En güzel hasletlerimizden biri de vatani görevini yapacak gençlerimizi dualarla uğurlamaktır. 

Son günlerde bu amacın dışına çıkarak; cadde, sokak ve yollarda asker uğurlaması bahanesiyle yapılan taşkınlıklar, toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eder boyuta ulaşmıştır.  

Bütün İstanbullulardan, sağlık ve güvenliğimizi olumsuz etkileyecek bu ve benzeri davranışlardan kaçınmaları konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini bekliyoruz.  Toplum sağlığının korunması için ilimizde sosyal mesafe kuralını ihlal edenler hakkında gerekli cezai işlem uygulanmasına hassasiyetle devam edilecektir."

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