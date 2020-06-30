Kremlin duyurdu: Erdoğan, Putin ve Ruhani yarın Suriye'yi görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yarın bir video konferans gerçekleştirerek Suriye'deki gelişmeleri değerlendirecekleri açıklandı.

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Kremlin'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin yarın bir video konferans gerçekleştirerek Suriye'deki gelişmeleri görüşecekleri belirtildi.

Suriye'deki sıcak gelişmeler ele alınacak

Liderler, koronavirüs salgını nedeniyle bir araya gelememişti. İdlib'deki son durum, Suriye'deki sıcak gelişmeler liderlerin görüşmesinde detayları ile ele alınacak.

Son durum masaya yatırılacak

Liderlerin, koronavirüs ile ilgili son gelişmeleri de değerlendirebileceği bildiriliyor.