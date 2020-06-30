BIST 116.565
DOLAR 6,85
EURO 7,68
ALTIN 390,27
HABER /  DÜNYA
ADV Alsancak'ta yeni bir İzmir Hayatı başlıyor
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Kremlin duyurdu: Erdoğan, Putin ve Ruhani yarın Suriye'yi görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yarın bir video konferans gerçekleştirerek Suriye'deki gelişmeleri değerlendirecekleri açıklandı.

Abone ol

Kremlin'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin yarın bir video konferans gerçekleştirerek Suriye'deki gelişmeleri görüşecekleri belirtildi.

Suriye'deki sıcak gelişmeler ele alınacak
Liderler, koronavirüs salgını nedeniyle bir araya gelememişti. İdlib'deki son durum, Suriye'deki sıcak gelişmeler liderlerin görüşmesinde detayları ile ele alınacak.

Son durum masaya yatırılacak
Liderlerin, koronavirüs ile ilgili son gelişmeleri de değerlendirebileceği bildiriliyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul Şehir Üniversitesi tamamen kapatıldı! Öğrencilerine ne olacak?
Son dakika Elektriğe 3 ay zam yok! Doğalgaza da indirim geldi
Fenerbahçe Beko'da Gigi Datome ile yollar ayrıldı
Kanal İstanbul'da güzergahlar ve birçok yeni adım belirlendi Bakan Kurum onayladı
Trump-Erdoğan görüşmesi basına sızdı! Merkel'e 'salak' demiş
Çin'e ilişkin akılalmaz iddia! Uygur Türklerini zorla kısırlaştırıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Konya'da çalıştığı eski iş yerini soydu çok geçmeden yakalandı
Şehir Üniversite kimin sahibi kim? Şehir Üniversitesi neden kapandı?
Kurbanlık fiyatları 2020 kaç para büyükbaş-küçükbaş hisse fiyatı kaç para?
İstanbul Barosu adliyede miting düzenliyor! Alana giriş-çıkışlar kapatıldı
Aydın'da iki çocuk babası doğum gününde hayatını kaybetti
2020 üniversite sınavı ve taban puanları kaç? ÖSYM tercih robotu
Yorumlar 1 yorum