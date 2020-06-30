BIST 116.565
DOLAR 6,85
EURO 7,68
ALTIN 390,27
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI
ADV Alsancak'ta yeni bir İzmir Hayatı başlıyor
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

İşten çıkarma, ücretsiz izin ve kısa çalışma uzadı! Maaşa göre kısa çalışma tablosu

Resmi Gazete'de bugün yayınlanan kararla kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı uzatıldı. Kısa çalışma ve işten çıkarma uzatması 1 ay için oldu. Yani 1 Ağustos'ta uygulama bitecek. Peki ne kadar maaşa kaç lira kısa çalışma parası veriliyor?

Abone ol

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan karar uyarınca, salgın nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30 Haziran’a kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi; 1 Temmuz’dan itibaren, uygulaması biten iş yerleri bakımından uygulamanın bittiği tarihten, uygulamanın devam ettiği işyerleri için de bitiş tarihinden başlamak üzere bir ay uzatıldı.

Karar hükmüne göre, dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan ödemeler, başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecek.

İşten çıkarma yasağı 1 Ağustos'a kadar uzadı
Aynı gazetede yer alan diğer Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda, iş kanununun geçici 10. maddesiyle düzenlenen her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin üç ay süreyle işveren tarafından feshedilememesine ilişkin süreler bir ay uzatıldı.

Ücretsiz izne çıkarma 1 ay uzadı

Madde kapsamında işveren tarafından çalışanların üç ay süreyle kısmen veya tamamen ücretsiz izine çıkarılması uygulaması da bir ay süreyle uzatıldı.

Maaşa göre kısa çalışma ödeneği tablosu

kısa çalışma maaşa göre tablo

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul Şehir Üniversitesi tamamen kapatıldı! Öğrencilerine ne olacak?
Son dakika Elektriğe 3 ay zam yok! Doğalgaza da indirim geldi
Fenerbahçe Beko'da Gigi Datome ile yollar ayrıldı
Kanal İstanbul'da güzergahlar ve birçok yeni adım belirlendi Bakan Kurum onayladı
Trump-Erdoğan görüşmesi basına sızdı! Merkel'e 'salak' demiş
Çin'e ilişkin akılalmaz iddia! Uygur Türklerini zorla kısırlaştırıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Şehir Üniversitesi kapatıldı nedeni ne? Şehir Üniversitesi kimin sahibi kimdir?
Elektriğe 3 ay zam yapılmayacak! Bakan Dönmez müjdeyi duyurdu
Kremlin duyurdu: Erdoğan, Putin ve Ruhani yarın Suriye'yi görüşecek
Konya'da çalıştığı eski iş yerini soydu çok geçmeden yakalandı
Şehir Üniversite kimin sahibi kim? Şehir Üniversitesi neden kapandı?
Kurbanlık koyun fiyatları 2020 kaç para oldu?
Yorumlar