Fenerbahçe Beko'da Gigi Datome ile yollar ayrıldı

Gigi Datome'nin 5 yıllık Fenerbahçe kariyeri sona erdi. Datome, garanti kontratına rağmen Fenerbahçe'den çıkışını aldıktan sonra Olimpia Milano'ya imza atacak.

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Zeljko Obradovic'in ardından Fenerbahçe Beko'da yaprak dökümü sürüyor. İtalyan oyuncu Gigi Datome de Sarı-Lacivertliler'le yollarını ayırdı.

3 yıllık imza

Fenerbahçe'de geçirdiği 5 yılın ardından ülkesi İtalya'da kariyerine devam edecek olan Gigi Datome'nin ülkesinin ekiplerinden Olimpia Milano ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Kupa canavarı

2015'te Fenerbahçe'ye transfer olan İtalyan oyuncu, Sarı Lacivertli formayla 1 Eurolague kupası kaldırırken, 3 kez de lig şampiyonluğu yaşadı. Datome Fenerbahçe'deki son sezonunda Euroleague'de 8.3 sayı ve 3.4 ribaunt ortalamalarıyla oynadı