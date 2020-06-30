Fenerbahçe Beko'da Gigi Datome ile yollar ayrıldı
Gigi Datome'nin 5 yıllık Fenerbahçe kariyeri sona erdi. Datome, garanti kontratına rağmen Fenerbahçe'den çıkışını aldıktan sonra Olimpia Milano'ya imza atacak.Abone ol
Zeljko Obradovic'in ardından Fenerbahçe Beko'da yaprak dökümü sürüyor. İtalyan oyuncu Gigi Datome de Sarı-Lacivertliler'le yollarını ayırdı.
3 yıllık imza
Fenerbahçe'de geçirdiği 5 yılın ardından ülkesi İtalya'da kariyerine devam edecek olan Gigi Datome'nin ülkesinin ekiplerinden Olimpia Milano ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Kupa canavarı
2015'te Fenerbahçe'ye transfer olan İtalyan oyuncu, Sarı Lacivertli formayla 1 Eurolague kupası kaldırırken, 3 kez de lig şampiyonluğu yaşadı. Datome Fenerbahçe'deki son sezonunda Euroleague'de 8.3 sayı ve 3.4 ribaunt ortalamalarıyla oynadı
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