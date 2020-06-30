İngiltere'de Andre Wisdom bıçaklı saldırıda yaralandı

İngiltere'de ter döken Derby County kaptanı Andre Wisdom, Liverpool kentinde bıçaklı saldırıya uğradı. Yapılan açıklamada, futbolcunun hayati tehlikesi olmadığı aktarıldı.

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İngiltere Championship'te Derby County forması giyen Andre Wisdom'un bıçaklı saldırıya uğradığı ve hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Wisdom'un bir yakınını ziyaret esnasında soyguna uğradığını ve yaralandığını belirtildi.

Hastaneye kaldırılan 27 yaşındaki futbolcunun hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı. Londra'da daha önce Arsenal'den Mesut Özil ile Sead Kolasinac bıçaklı kişilerce saldırıya uğramıştı.