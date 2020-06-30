Metin Feyzioğlu çoklu baroya neden karşı? Habertürk'ten Sevilay Yılman'a anlattı

Habertürk yazarı Sevilay Yılman'a konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Meclis'e Ak Parti tarafından bugün sunulan çoklu baro teklifi ile ilgili kaygılarını açıkladı. Feyzioğlu, 'çoklu baro mezhepçi, etnikçi barolar türetecek.' dedi.

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Çoklu Baro sistemi tartışılırken TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Habertürk'tenSevilay Yılman'a konuştu. Feyzioğlu, çoklu baro sistemine karşı çıkmasının ardındaki endişelerini açıkladı. Feyzioğlu, yargının savunma makamı olan avukatların bölünmesinden endişeli.

İşte Feyzioğlu'nun açıklamaları:

Bu gelişme üzerine söz konusu tartışmanın kilit isimlerinden biri olan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nu aradım dün. Uzunca bir görüşme yaptık. Her ne kadar Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok ilin baro yönetimiyle çekişmeli bir ilişkisi olsa da, Feyzioğlu da "Çoklu Baro" fikrine karşı bir isim.

Bu tür 'çoklu baro' dünyada ilk olacak

"Karşıyım ve yanlış buluyorum… Çünkü endişeliyim… Çoklu sistem mezhepçi, etnikçi, marjinal baroların türemesine yol açacak bir sistemdir. Ve dünyanın da hiçbir yerinde böyle bir sistem yoktur. Sadece İngiltere’de çoklu baroya benzer bir düzen vardır ama o sistem İngilizlerin 1000 yıllık geleneğinin bir sonucudur. Türkiye’ye uyarlaması mümkün değildir çünkü mesela Londra’daki bir avukatın bir baroya kabulünde hangi etnik kökenden, mezhepten, siyasetten, şehirden geldiğine bakılmaz! Sadece ve sadece ne kadar liyakat sahibi olduğuna bakılır! Türkiye’de olacak şey ise daha şimdiden belli. Zaten siyasileştiğinden şikayet edilen barolar çoklu baro ile birlikte iyice siyasileşecek ve zaten kutuplaşmış olan savunma iyice kutuplaşacak… Başından beri söylediğimi bir daha söylüyorum… Çoklu baro adalet sisteminin ayrılmaz bir parçası olan savunma mesleğinin temsilcilerinin daha çok bölünmesine, ayrışmasına neden olacak ve savunma ağır darbe alacak bu sistem nedeniyle!"

Şahsımla ilgili bazıları bilinçli tezvirat yapıyor

Tabii bütün bu açıklamalarının üzerine çoklu baro fikrine şiddetle karşı olmasına rağmen kendisiyle ilgili kamuoyunda neden destek verir yönde bir algı olduğunu sordum…

Cevaben şunu söyledi Metin Feyzioğlu:

"Çünkü kamuoyunda bazıları şahsımla ilgili bilinçlice tezvirat üretiyor; 'TBB Başkanı Feyzioğlu, TBB yönetimi çoklu baroyu destekliyor ya da karşı çıkmıyor' gibi… Ve maalesef ne yaparsak yapalım bizimle ilgili bu tezviratı yapanların önüne geçemiyoruz… Oysa 2 yıl öncesinde konuşulmaya başlanan bu tasarıya o günden beri sebeplerimizi de ortaya koyarak ne kadar karşı olduğumuzu her platformda dile getirdik…"

Bu arada tabii başta Cumhurbaşkanı olmak üzere AK Parti iktidarı ile yakınlığının bu algının oluşmasında etkili olup olmadığını da sordum…

Olabilir ama bu yanlış diyor: "Benim Sayın Cumhurbaşkanı ile yakın olmamın nedeni bellidir. Ben siyasetçi değilim. Bir partinin temsilcisi değilim. Ben ülkenin Barolar Birliği Başkanıyım ve sorumluluğum da bu birliğin çatısı altındaki avukatların çıkarlarının kollanması adına tavır almaktır!" diyor…

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