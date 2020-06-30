BIST 116.565
DOLAR 6,85
EURO 7,68
ALTIN 390,27
HABER /  EKONOMİ
ADV Alsancak'ta yeni bir İzmir Hayatı başlıyor
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Türkiye'nin mayısta dış ticaret açığı neredeyse ikiye katlandı!

Türkiye'nin dış ticaret açığı mayıs ayında yüzde 102,7 arttı ve 1 milyar 687 milyon dolardan, 3 milyar 420 milyon dolara yükseldi.

Abone ol

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Mayıs ayında yüzde 90,9 iken, 2020 Mayıs ayında yüzde 74,5'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat mayıs ayında, yıllık bazda yüzde 40,9 azalarak 9 milyar 967 milyon dolar, ithalat yüzde 27,8 azalarak 13 milyar 387 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yüzde 102,7 arttı

Böylece, mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 102,7 artarak 1 milyar 687 milyon dolardan, 3 milyar 420 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın mayıs ayında yüzde 90,9 iken, mayıs ayında yüzde 74,5'e geriledi. Ocak-Mayıs döneminde ihracat yüzde 19,7, ithalat yüzde 5,2 azaldı.

Genel ticaret sistemine göre...

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,7 azalarak 61 milyar 586 milyon dolar, ithalat yüzde 5,2 azalarak 82 milyar 591 milyon dolar olarak gerçekleşti.  

Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 102,8 artarak 10 milyar 358 milyon dolardan, 21 milyar 5 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Mayıs döneminde yüzde 88,1 iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 74,6'ya geriledi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Memur ve emeklilerin temmuz zammı ne kadar olacak? Kritik gün belli oldu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Çin'e ilişkin akılalmaz iddia! Uygur Türklerini zorla kısırlaştırıyor
Hakkari'de Bedirhan bebek ve annesini katleden terörist öldürüldü
AK Parti çoklu baro teklifini Meclis'e sundu Cahit Özkan'dan açıklamalar
Bu nasıl şans böyle? Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir ihtimal gerçekleşti
Çin'de pandemi potansiyeli taşıyan yeni bir grip virüsü tespit edildi
Cem Uzan Genç Parti'nin 5. Olağan Kongresi'ne video konferans yoluyla katılacak
ÖNCEKİ HABERLER
Çin dünyayı ayağa kaldıran Hong Kong yasasını onayladı
Yaz aylarının vazgeçilmezi karpuzun faydaları saymakla bitmiyor kanser riskini azaltıyor
MEB uzaktan eğitimin kazanımlarını ölçecek
İbrahim Tatlıses'in çocukları kimdir kaç çocuğu var
ABD'den bomba S-400 önerisi! 'Türkiye'deki S-400'leri biz alalım'
Yıldız Asyalı Kerem Saka ile evlendi Yıldız Asyalı kimdir yaşı kaç?
Yorumlar