Çağlayan Adliyesi'nde haraketli saatler! İntihar girişiminde bulundu

ÇAĞLAYAN’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda hareketli dakikalar yaşanıyor. Adliyenin 7’nci katında bulunan parmaklıkların dışına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Polisin ikna çabaları sürüyor...

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Çağlayan Adliyesi'nde bir kişi intihar girişiminde bulundu. Adliyenin 7’nci katında bulunan şahıs için güvenlik önlemleri alınırken polis ise şahsın bulunduğu katı kapatarak alana kimseyi yaklaştırmadı.

Şahsın neden intihar girişiminde bulunduğu ise henüz bilinmiyor.

Adliyenin son katındaki kat korkuluklarının arkasına geçerek intihara kalkışan kişi için zemin kata branda kurulurken; ikna çalışmaları sürüyor.

Ayrıntılar gelecek...