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Kars'ta serinlemek uğruna girilen suda bir can daha gitti

Anadolu Ajansı
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KARS'ta serinlemek için nehre giren 16 yaşındaki Azat Şafak'ın cansız bedenine ulaşıldı. Bu sabah gelen acı haberi duyan yakınları sinir krizleri geçirdi.

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Kağızman ilçesinde dün girdiği Aras Nehri'nde akıntıya kapılan ve arama çalışmaları başlatılan 16 yaşındaki Azat Şafak'ın cesedi suyun 4 metre altında bulundu.

Şafak'ın nehirde kaybolmasının ardından başlatılan çalışmalara bugün Artvin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı özel eğitimli "kurbağa adamlar" da katıldı.

Ekipler cansız bedenini çıkardı

Jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine destek amacıyla gelen kurbağa adamlar yaptıkları dalışların ardından Şafak'ın cansız bedenini sudan çıkardı. Şafak'ın cesedinin sudan çıkartılışı sırasında olay yerinde bulunan yakınları sinir krizi geçirdi.

Ceset otopsisi yapılmak üzere Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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